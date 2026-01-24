Se acabó el calvario de Damián Pizarro. El seleccionado nacional ya tiene nuevo club y este 2026 enfrentará su tercera aventura en el extranjero. Ahora el delantero de 20 años fue confirmado como nuevo fichaje de Racing Club y disputará la Copa Sudamericana.

Así lo informó el periodista Tomás Dávila de ESPN, y que cubre la actualidad de la Academia. “DAMIÁN PIZARRO, delantero chileno de 20 años ex-Colo Colo y de último paso por el Udinese, es nuevo jugador de Racing”, indicó el comunicador.

ver también De Tezanos oscurece más el futuro de Damián Pizarro: “Confirmado lo de Racing, pero Costas no lo quiere”

Además informó de un importante detalle ya que el Cacique todavía tiene el 30% de su carta. “Llega a La Academia a préstamo por un año y con opción de compra desde el club italiano”, sentenció.

Por lo que se cumple con la exigencia de Gustavo Costa, quien habría pedido la contratación del delantero a quien ya enfrentó cuando estuvo al mando de Palestino. “Es un chico que salió de Colo Colo y juega en Italia. Es un chico grandote, un tanque, muy profesional”, describió César Luis Merlo al delantero nacional.

Damián Pizarro será nuevo delantero de Racing Club

El entrenamiento de Damián Pizarro

Pero a horas de ser confirmado su fichaje, Damián Pizarro mostró parte del entrenamiento que ha realizado desde su salida del Le Havre. El delantero había sido foco de críticas por su físico y hasta cuestionaron su condición para está nueva etapa en Argentina.

Publicidad

Publicidad

ver también El Italia son tajantes sobre el futuro de Damián Pizarro: “Nunca se ha adaptado”

Sin embargo, el jugador de 20 años mostró la exigente rutina con trabajos con pesas, velocidad, reacción y hasta haciendo dominadas, todo bajo la mirada del coach Mario Soto Bocaz. Por lo que ahora Pizarro arma las maletas y se espera que en las próximas horas se sume a las filas de Racing Club.

Cabe consignar que Racing este sábado 24 de enero de visita ante Gimnasia. Luego el 28/1 será local ante Rosario Central de Vicente Pizarro y Jorge Almirón. Aunque todo indica que podría sumar minutos para el duelo del 2 de febrero cuando la Academia visite a Tigre.

Tweet placeholder

Publicidad