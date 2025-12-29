¿A lo Alexis Sánchez? Damián Pizarro sorprende con nueva publicación y responde a haters en redes sociales

Damián Pizarro se encuentra en Chile festejando las fiestas de final de año. El delantero nacional aprovechó el descanso de la Ligue 1 y viajó hasta el país para cerrar el 2025.

Pero su retorno podría incluso significar el cambio de equipo que tanto anhela el jugador. Sin minutos en el Le Havre, el delantero buscaría volver a la regularidad en Colo Colo. Por lo que todo apunta a un nuevo préstamo desde el Udinese para que el ariete se reencuentre con el gol.

Así las cosas, los días pasan y el delantero sigue preparándose físicamente para lo que se viene en 2026. Lo que ha dejado entrever en sus redes sociales subiendo cerros y disfrutando de la naturaleza.

Postales que también han generado opiniones divididas por su condición física y que hasta algunos lo relacionan con la falta de minutos en Europa. Así fue cuando el pasado 25 de diciembre publicó una de sus salidas deportivas.

Lo que desató a los haters en redes sociales que criticaron la poca masa muscular en sus piernas. “Imposible jugar en el profesionalismo así”, “alérgico al gimnasio” y “necesita mejorar esas cañuelas”, fueron parte de los comentarios que se dejaron ver.

La respuesta de Damián Pizarro

Ante estos comentarios sobre su físico, el delantero de 20 años decidió hacer caso omiso. Mantuvo su rutina de preparación y este lunes volvió a subir una nueva postal.

Damián Pizarro mostró su trabajo físico en redes

Ahora Damián Pizarro demostró que solo fue un tema de la postura ya que sacó a relucir su trabajo físico. Incluso algunos lo compararon con Alexis Sánchez que para mantenerse en Europa tuvo que ganar masa muscular y así llegar a jugar en los más grandes del viejo continente.

