Colo Colo se sigue armando lento pero seguro para el 2026. Pese a las complicaciones económicas, el Cacique ya oficializó la llegada de Matías Fernández Cordero y tiene listo a Joaquín Sosa.

Así las cosas, los albos tienen listo al reemplazante de Mauricio Isla como lateral derecho y un defensa central. Ahora Colo Colo busca el centrodelantero…

Uno de los candidatos es Damián Pizarro, el joven delantero que partió al Udinese sin éxito y que hoy por hoy tampoco ha podido ganarse un lugar en el Le Havre de Francia. El atacante podría volver al Cacique con una fórmula de préstamo.

En Radio Futuro, Claudio Borghi opinó que sería una buena incorporación para el Cacique, pero su arribo está lejos de ser un salto de calidad en el ataque albo.

ver también ¿Se va de Colo Colo? La ‘señal’ de Alan Saldivia en redes sociales que adelanta su salida al Vasco

Borghi preocupado: Pizarro tiene muy pocos partidos

“Es una buena alternativa, pero no me lo imagino como una solución, se benefician los dos, porque él llegaría a un lugar querido, de donde ha salido y eso le da ventajas, pero no sé si en Colo Colo tendrá el espacio suficiente, está Correa y va ser difícil sacárselo a Salomón”, dijo el Bichi.

Damián Pizarro es carta de ataque en Colo Colo: el Bichi pide ojo.

Publicidad

Publicidad

El ex mediocampista y otrora DT del Cacique sentencia que “el otro día leí sus estadísticas y tiene muy pocos partidos, no solamente en Italia, también en Francia. Él tiene que tomar decisiones y decir: quiero jugar y voy a jugar, pero el club le tiene que decir: no puedes estar dos años sin competir profesionalmente”.

Junto a Damián Pizarro, el otro candidato para el ataque de Colo Colo es Daniel Popín Castro, quien le hizo la vida imposible al Cacique este 2025 y finalista de Copa Chile con Deportes Limache.

ver también Centenario gris: este es el resumen detallado de lo que pasó este 2025 en Colo Colo

Cabe recordar que Damián Pizarro jugó en Colo Colo entre 2021 y 2023, disputando 58 partidos con un total de 3.565 minutos y 12 goles.

Publicidad