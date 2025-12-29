Colo Colo ya piensa en la temporada 2026 tras un año para el olvido y, en ese contexto, espera reforzarse con varios nombres importantes. Sin embargo, la compleja situación económica que atraviesa el Cacique también abre la puerta a posibles ventas en el plantel. Eso sí, en Macul tienen algo claro: no están dispuestos a regalar a sus jugadores.

En ese escenario, desde Argentina advierten que los albos se interpusieron en el “sueño” de uno de los nombres importantes del plantel y del club de sus amores. Hablamos de Javier Correa y su ‘anhelo’ de regresar a Instituto de Córdoba.

Colo Colo se interpone en el “sueño” de Javier Correa

El periodista argentino Ignacio Castellano encendió las alarmas al publicar en su cuenta de X (antes Twitter) el siguiente mensaje: “❌ Por ahora, no. 🇦🇹 #Instituto es el sueño de Javier Correa y viceversa”. Sin embargo, el propio comunicador aclaró rápidamente que Colo Colo es hoy la principal traba para concretar esa ilusión.

En el cuadro albo entienden que Correa sigue siendo una pieza relevante de cara a la próxima temporada y no existe urgencia por desprenderse de él. Por lo mismo, cualquier salida solo se daría si llega una oferta que cumpla plenamente con las pretensiones económicas del club.

“🇨🇱 Sin embargo, ‘Javi’ aún tiene contrato vigente con el #ColoColo, club que pide un dinero importante por el pase del futbolista. A mí me hablan de 3 millones de dólares” , agregó el comunicador trasandino.

Pese a este escenario, en Argentina no pierden la esperanza. Confían en que, más temprano que tarde, Correa volverá a vestir la camiseta de Instituto. Incluso, el periodista se atreve a proyectar un posible retorno durante este mismo 2026, aunque el camino para concretarlo no será sencillo.

“👉🏻 El delantero volverá al club de sus amores, no tengo dudas. Y no me pregunten por qué, pero lo imagino este año” cerró Ignacio ‘Nacho’ Castellanos en su cuenta de X.