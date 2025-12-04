Es tendencia:
Colo Colo

Colo Colo pone a la venta públicamente a Cepeda y Pizarro para evitar el descalabro económico

Colo Colo vive una delicada situación financiera que lo obliga a buscar vender a sus dos mejores figuras: Lucas Cepeda y Vicente Pizarro.

Por Felipe Escobillana

Pizarro es uno de los jugadores que Colo Colo pone públicamente a la venta
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTPizarro es uno de los jugadores que Colo Colo pone públicamente a la venta

El año de Colo Colo no solamente ha sido nefasto en lo deportivo, que es lo que más le importa al hincha, sino que también en el ámbito económico: El Mercurio denunció que el déficit es de tres mil millones de pesos esta temporada.

La sanción por los incidentes ante Fortaleza en Copa Libertadores los privó de llenar el estadio en dos ocasiones, sumado a que en el torneo local muchas veces hubo reducción de aforo.

Un asunto que complica financieramente al Cacique. Así lo admitió el director Ángel Maulén, del Bloque Vial, al admitir que las arcas económicas en el Monumental son débiles.

La situación de Colo Colo financieramente está muy complicada. Tenemos serios problemas para manejar de manera adecuada la caja”, sostuvo en Radio ADN.

Colo Colo pone a la venta a Cepeda y Pizarro

Por lo mismo es que señaló a dos jugadores como salvadores del club. “Dependemos de la venta de buenos jugadores como Lucas Cepeda o Vicente Pizarro. Pero veo que está todo muy complicado”, manifestó Maulén.

Lo más preocupantes es que lo peor está por venir. Como hay contratos muy caros firmados con jugadores y posiblemente no haya competencia internacional, el panorama es ocuro.

“El próximo año se nos viene muy complejo, muy complejo”, admitió Maulén, por lo que seguramente buscarán desprenderse de jugadores con salarios elevados.

En esa línea aparecen Arturo Vidal (114 millones al mes), Claudio Aquino (80 millones mensuales), Javier Correa (70 millones), Brayan Cortés (60 millones), Sebastián Vegas (50 millones), Mauricio Isla (35 millones) y Marcos Bolados (30 millones), entre otros

