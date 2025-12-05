Colo Colo se ilusiona con milagro para clasificar a Copa Sudamericana: “Tenemos que soñar”

Colo Colo se juega la última fecha de la Liga de Primera ante Audax Italiano. El Cacique llega con la obligación de vencer a los itálicos y esperar una mano de Ñublense, que se mide contra Cobresal. Justamente el último cuadro que se clasifica a Copa Sudamericana.

Tarea no menor pero que en la interna del Estadio Monumental todavía mantienen la esperanza de un milagro. Así lo reveló uno de los referentes del plantel como Lucas Cepeda que reconoció que tiene fe en lograr el último cupo a una copa internacional.

ver también Fernando Ortiz se desentiende de su futuro en Colo Colo: “Sucederá lo que tenga que suceder”

“El camarín siempre ha estado bien. Lástima que no se nos han dado los resultados. Estamos todos unidos. Esperemos ganar y se pueda ocurrir el milagro que pierda Cobresal para meternos en Sudamericana”, confesó el zurdo en Radio Pauta.

La sinceridad de Cepeda incluso lo llevó a reconocer que si no se consigue ese último cupo será un fracaso rotundo este año de centenario. “Colo Colo es el más grande del país. Sí, sería un fracaso no clasificar a Copa Sudamericana. Pero tenemos que soñar con ese milagro para poder disputar un torneo internacional”, agregó.

¿Dónde jugará Lucas Cepeda en 2026?

Pero el zurdo además afrontó lo que puede ser su último partido en el Estadio Monumental. Situación en la que Lucas Cepeda reconoció que no lo saca del foco principal que es el partido del domingo.

ver también Colo Colo lamenta la muerte de la “Abuela Alba”, hincha que se hizo viral celebrando los goles

“Yo termino el domingo y me voy de vacaciones. Después veremos si sigo o salgo. Lo voy a tomar como un desafío más y debo estar preparado de la mejor manera”, recalcó.

Publicidad

Publicidad

Por lo mismo, el nacido en Viña del Mar enfatizó que analizará todas las ofertas que lleguen en este mercado. “El futbolista chileno no está para regodearse. Tiene que ir a donde sea y jugar. No tengo un país o una liga que me guste al máximo. Si me llega algo lo voy a tomar para crecer”, sentenció.