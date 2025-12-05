Por el año de Colo Colo, difícilmente haya un jugador realmente atractivo para algún club del mercado de Europa y Lucas Cepeda lo tiene claro. Resume eso en una frase que alude al futbolista chileno en general. Pero que sirve para explicar su caso en particular.

En tanto, mientras se resuelve el tortuoso año 2025 del centenario de la institución alba, Cepeda tiene un solo objetivo: vencer al Audax Italiano y esperar un “milagro”, como él lo llamó, para que el Eterno Campeón gane un boleto a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

La interna de la plana mayor de Blanco y Negro sabe que el cuantioso gasto en el plantel que fracasó estrepitosamente este año es demasiado grande. Por ende, son necesarios nuevos ingresos para que las pérdidas no sean muchas. Y en ese contexto, uno de los directores planteó a dos jugadores como salvadores en este complicado momento.

Lucas Cepeda no pudo hacer mucho en la terrible visita a El Salvador. En la foto mira a Jorge Henríquez. (Alejandro Pizarro/Photosport).

Uno es Vicente Pizarro, volante que fue nombrado capitán por Fernando Ortiz. Y el otro, Cepeda, quien figura en casi todas las cartillas de posibles traspasos albos. “No estaba al tanto de eso. Siempre van a hablar cosas, hay que tomarlas con calma”, dijo en Pauta de Juego el ex Santiago Wanderers sobre esta visión de Ángel Maulén.

“Más que nada hay que enfocarse en el partido importante que tenemos en dos días más”, agregó Lucas Cepeda, que de todsa formas prefiere no proyectarse mucho con su estadía en Pedrero. El zurdo arribó al Monumental como un refuerzo cuestionado desde Santiago Wanderers.

Mercado: Lucas Cepeda evita proyectarse en Colo Colo

Que Lucas Cepeda suene como opción de salir de Colo Colo en cada mercado ocurrirá. Ya lo quiso River Plate de Argentina. También el Southampton de Inglaterra, aunque era para mandarlo a préstamo a un club de la primera división de Turquía.

A pesar del sinfín de rumores y clubes donde sonó, Cepeda continúa como parte del plantel del Cacique. “Son equipos grandes del país. Colo Colo es el más grande y Santiago Wanderers es el cuarto más grande”, manifestó el seleccionado chileno, quien surgió como jugador en el Decano.

Mauricio Isla llevó en andas a Lucas Cepeda tras su golazo a Unión La Calera. (Diego Martin/Photosport).

“Estoy contento por haber jugado en esos equipos. Estoy feliz acá, quiero terminar bien el año, aportar en el último partido. Después me voy de vacaciones y sabré qué pasará”, expuso Cepeda, cuyo futuro siempre es una incógnita en las ventanas de traspasos.

De todas maneras, lo que sea lo pilla en un buen pie. “Si sigo o salgo tengo que tomarlo como un desafío más y afrontarlo de la mejor manera”, cerró Cepeda, quien tiene el duelo ante los Tanos como único foco en estos días, al menos en el plano deportivo.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Colo Colo aún sueña con un milagro que le permita meterse a la Copa Sudamericana y así marcha en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025 que ya conquistó el sólido e histórico Coquimbo Unido.