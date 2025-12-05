“Mi mejor amigo”: La visita que emocionó a Fernando Ortiz a horas de partido clave de Colo Colo

Colo Colo no tiene margen de error y este domingo se juega su último gran objetivo para salvar la temporada 2025. El Cacique está obligado a sumar los tres puntos ante Audax Italiano y esperar un triunfo de Ñublense ante Cobresal.

Para ello, Fernando Ortiz tiene más que claro que no hay margen de error y solo sirve ganar en el Estadio Monumental. “El domingo es un día importante. Hay un cambio importante en el equipo. Tenemos que hacer valer la localía”, enfatizó el Tano este viernes en lo que podría ser su última conferencia de prensa con los albos.

ver también Se aferra al cargo: la decisión que toma Fernando Ortiz con el plantel de Colo Colo

Sin embargo, para evitar cualquier papelón el entrenador recibió una visita más que importante para renovar las energías. Así fue captado en el Estadio Monumental ya que un hombre ya con varios años en el cuerpo apareció en la sala de prensa pero no pidió el micrófono para preguntarle a Ortiz.

Lo que fue captado por ESPN Chile que le consultó por su parentesco y que el propio entrenador explicó. “Estoy muy alegre de tener a mi viejo acá. Mi mejor amigo de toda la vida. Lo he dicho varias veces, es lo más importante de la vida”, expresó Ortiz emocionado.

El entrenador tuvo que hacer varias pausas y hasta esbozó lagrimas al referirse sobre su familia. “Es mi papá… a veces uno es sensible. Estoy orgulloso de que me pueda venir a ver. Toca profundo la sensibilidad pero aquí estoy. Feliz de tener a mi viejo”, recalcó. Por lo que el domingo tendrá un importante apoyo para hacer historia en el Cacique.

ver también Esteban Paredes habla del problema médico que sufrió tras irse de Colo Colo: “Me empezaron a dar…”

¿Qué necesita Colo Colo para clasificar a Copa Sudamericana?

Colo Colo tiene 44 unidades en 29 partidos disputados. Mientras que Cobresal suma 47 y se queda con el último cupo a Copa Sudamericana. Por lo tanto, la combinación es la siguiente: El Cacique debe vencer a Audax Italiano, y Ñublense, que será local, tiene que superar o empatar ante Cobresal.

Publicidad