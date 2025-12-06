Unión Española sufrió el descenso a la Primera B luego de una pésima campaña. Tito Larraín, uno de sus hinchas más famosos, reaccionó a la tragedia deportiva de su club.

Los Hispanos cuentan con una rica historia en el fútbol chileno, siendo campeones nacionales en 7 oportunidades, incluso finalistas en Copa Libertadores, pero la historia no juega y en el 2026 tendrán que disputar la división de plata.

Tito Larraín se entera del descenso

Casado con Hijos fue una sitcom que marcó a los chilenos durante sus años de emisión, con una familia que reflejaba diversos problemas del diario vivir. Uno de los personajes más queridos, era Tito Larraín, hincha acérrimo de Unión Española.

Tito, interpretado por Fernando Larraín, quien también es hincha de los Hispanos, había sido un jugador del equipo de sus amores en su juventud, pero se alejó del fútbol y como padre de familia, pasaba más de una rabia con su esposa Kena (Javiera Contador) y sus hijos Titi (Dayana Amigo) y Nacho (Fernando Larraín).

Luego del descenso de Unión Española, el elenco de Casado con Hijos, incluyendo al Compadre Lucho (Jaime Omeñaca), se reunió para grabar la reacción de uno de los hinchas más fanáticos del club. El resultado causó risas y se viralizó en redes sociales

En el video, Kena intenta que Tito no se entere de la caída a la B de su equipo, pero Titi sin querer se lo confiesa. Nacho y el Compadre Lucho también le confirman la noticia, además este último le cuenta que su esposa le chocó el auto. Ahí, Larraín rompió en llanto.

“Tito tira para arriba, en un año más pueden volver. Piensa que si tú hubieras jugado en la Unión, se hubieran ido a la B mucho antes. Tienes que pensar positivo”, intentó consolarlo Kena. Finalmente, Tito Larraín decidió correr desnudo, acto en el cual lo acompañó el Compadre Lucho.