Un duro golpe sufrió un histórico equipo del fútbol chileno el pasado domingo, porque Unión Española bajó por segunda vez en su rica historia a la Primera B.

La horrenda campaña del cuadro de colonia en la Liga de Primera trajo consecuencias, y a una fecha para el final del torneo ya se decretó su descenso.

Ahora el equipo del estadio Santa Laura tiene que empezar casi desde cero y armarse para la dura Liga de Ascenso 2026, que apenas entrega un cupo directo para Primera.

ver también Ex presidente de Unión Española dice no a posible venta del estadio Santa Laura: “Nuestros principales arrendatarios, la U…”

Hernán Caputto asoma como opción para Unión Española

Concretado el descenso en Unión Española tienen que salir al mercado para contratar a un nuevo entrenador, debido a que Gonzalo Villagra asumió como interino para las fechas finales.

El primero que quisieron fue Cristián Muñoz, pero Palestino se adelantó y tiene listo el arribo de La Nona como estratega para 2026.

Unión quiere a un experto en la B, es por ello que en radio Agricultura dieron a conocer que tienen en la mira al ex entrenador de Universidad de Chile y de la selección chilena Sub 17, el argentino nacionalizado chileno Hernán Caputto.

Publicidad

Publicidad

Hernán Caputto aparece como opción en Unión Española. Foto: Marco Vázquez/Photosport

Caputto estuvo cerca de ascender a Deportes Copiapó, porque fue segundo en la tabla de posiciones de la Primera B y luego perdió en las semifinales de la Liguilla frente a Deportes Concepción.

El DT está negociando su renovación con los nortinos, pero ahora aparece Unión Española como buena opción para 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Ex presidente de Unión Española en picada con la actual dirigencia de la SA tras el nuevo descenso

La tabla de posiciones de la Liga de Primera