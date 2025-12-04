Sorpresa: histórico equipo del fútbol chileno se vende e inicia una reestructuración total

Uno de los históricos equipos del fútbol chileno que se encuentra estancado en la Primera B es Rangers de Talca, que en 2026 una vez más jugará en la Liga de Ascenso.

El cuadro piducano perdió en los cuartos de final de la liguilla por el ascenso ante San Marcos de Arica y se vio imposibilitado de volver a Primera, desde donde bajó en 2014 y no ha vuelto a subir.

Rangers vive un nuevo proceso, porque desde la próxima temporada habrá nuevos aires en la institución histórica del balompié nacional, ya que tendrá nuevos dueños.

Rangers de Talca tiene nuevos dueños y buscará volver a Primera

Rangers de Talca entra en un proceso de refundación y desde el martes tendrá nuevos dueño, según dio a conocer el diario El Centro.

“Rangers inicia su mayor reestructuración en años tras el ingreso de nuevos socios”, explica el citado medio en su titular.

Rangers de Talca se rearma desde su estructura. Foto: Andy Manzanares/Photosport

“Según los antecedentes, los empresarios José Luis Fernández, vinculado a la familia de PF (Productos Fernández), y Patricio Jaque junto a su hijo Fabián Jaque, propietarios de Mayorista 21, cerraron un acuerdo con Felipe Muñoz. Él es el actual controlador del club. Su arribo busca impulsar una etapa de renovación administrativa y deportiva”, agregaron.

Rangers de Talca se rearma desde su directiva con la idea de pelear el título de la Primera B y jugar en la Liga de Primera en 2027.