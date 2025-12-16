Unión Española sigue anunciando novedades con miras a la próxima temporada. Mientras se juegan su opción reclamando al reglamento su inclusión en la Liga de Primera 2026, el plantel trabaja en su conformación de la mano de dos emblemas campeones en 2013.

Es que Gonzalo Villagra fue ratificado como DT del equipo y la gran novedad es Luis Pavez Contreras como gerente deportivo. El ex volante de Colo Colo ya venía haciendo ese trabajo, pero ahora fue oficializado ante la prensa junto a Villagra.

“Estoy contento por el desafío y por ser parte de este proceso que encabeza Gonzalo, con total disposición para entregar lo mejor en beneficio de la institución”, dijo Pavez.

¿Llega Emiliano Vecchio?

Luis Pavez, gerente deportivo de Unión Española, fue consultado sobre los rumores que apuntan a un retorno de Emiliano Vecchio al equipo que, inicialmente, jugará en la Primera B el 2026.

Vecchio suena de vuelta en el Rojo /Photosport

“Fui a conversar con Emiliano. Es uno de los jugadores que tenemos en el abanico para refuerzos, todavía no hay nada fichado y hasta que no esté firmado no lo podemos decir como refuerzo”, aseguró.

Por eso, el hombre que lució una impecable camisa en su presentación recalcó que “así como él (Vecchio), hay varios más que hemos estado analizando y esperemos en los próximos días tener respuesta para ustedes y nuestra hinchada”.

Los dos emblemas de Unión Española / Foto: Carlos Succo UE

Por su parte, el DT Gonzalo Villagra le hizo un fuerte giño a los fanáticos de Unión Española. En su mensaje aseguró que “es un honor estar aquí y ser parte de este club. Estamos con toda la disposición, energía y valentía para trabajar y hacer de este un gran año para el equipo”.

