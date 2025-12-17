En la Unión Española tienen claro que el plan para diseñar la temporada 2026 debe ser para la Primera B, más allá de que no den el brazo a torcer con la gestión judicial que realizan para mantenerse en la máxima categoría del fútbol chileno.

Luego de 28 años, el cuadro hispano volvió a descender a la segunda categoría del balompié nacional. Lo hizo bajo la tutela de Gonzalo Villagra, quien asumió interinamente un fierro muy caliente luego de los tropiezos de José Luis Sierra y de Miguel Ramírez.

Fue Villagra, un histórico capitán que tuvo la institución de colonia española, quien terminó como entrenador del equipo que cayó ante O’Higgins y sentenció la pérdida de la categoría. El otrora volante central contestó el teléfono de RedGol y habló de los desafíos venideros.

Gonzalo Villagra conversa con Gary Insaurralde, quien volverá a Cobreloa. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Son muy grandes, siempre debe ser así en este club. Nos enfrentamos a un escenario difícil, que no era el que queríamos, pero lo tenemos que enfrentar tratando de aspirar a lo máximo. Que en cada partido el equipo salga a ganar y proponer”, manifestó el estratego de 44 años.

Antes de asumir el interinato, Villagra era el jefe técnico de las divisiones inferiores de la Unión Española. Aunque ya habla como entrenador en propiedad. “Sabemos que la categoría es durísima. Muy dura. Pero bueno, hay que proponerse pelear por todo. Esa es nuestra responsabilidad”, aseveró el otrora mediocampista que también jugó por Deportes Antofagasta.

“Será un torneo durísimo. Siempre lo es, pero por los equipos que hoy están en la categoría lo hace muy atractivo y competitivo. No será fácil para nadie. Nunca lo ha sido. Pero en esta ocasión menos”, manifestó Villagra. No le falta razón: Cobreloa, Santiago Wanderers, Deportes Temuco, Rangers, Curicó Unido, San Luis de Quillota, Deportes Antofagasta apuntan alto el año entrante.

Emiliano Vecchio es uno de los refuerzos que puede llegar a Unión Española. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Pero también lo hace el cuadro hispano, que descartó problemas por el césped del estadio Santa Laura. “Entiendo que no será pasto sintético, al menos en lo inmediato no. El pasto pasa a un proceso no sé si es resiembra o un pasto nuevo. Lo anunció Sabino Aguad. Es pasto natural”, apuntó Villagra.

Gonzalo Villagra le pone ardua tarea a la Unión Española en la Primera B: “Jugará el que se lo gane”

La Unión Española admitió una poda de 11 jugadores para afrontar la Primera B 2026. Algunos se fueron tras estar a préstamo, como el venezolano Bianneider Tamayo que volvió a Universidad de Chile. Otros salieron porque su rendimiento no fue suficiente para renovar, como Gonzalo Castellani.

“El plantel no lo armo sólo yo. Con la gerencia y la dirigencia que trabajamos palmo a palmo. Nos hemos reunido prácticamente todos estos días. Queremos armar el mejor equipo posible, que sea competitivo y tenga fortalezas en todas sus líneas”, apuntó el DT, quien no quiso confirmar si tendrán un golero de Colo Colo la temporada que se avecina.

Tuvo más. “Que tenga capacidad de adaptarse a las distintas circunstancias. En esa labor estamos ahora, que es muy importante para el éxito de la temporada”, dijo. Y descartó que haya muchos requisitos en torno al uso de jugadores formados en las inferiores del club.

Kevin Contreras, otro de los jóvenes que sumó mucha acción este año. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Algo que de todas maneras se dará en 2026. “Específicamente en eso no hay una exigencia. Pero sí una necesidad de conformar el plantel con muchos jóvenes. Hay una ventaja de que los conozco muy bien a todos. No sólo yo, todo el cuerpo técnico sabe lo que pueden rendir. También hay que entender que no podemos hacer un equipo de juveniles para pelear lo que sea“, advirtió Gonzalo Villagra.

Rodrigo Vázquez, otro de los jóvenes que tiene cartel proyectable en Unión Española. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Ellos van a acompañar, seguir creciendo y tienen que ser importantes para asumir el rol que les corresponda. Pero también debemos tenerles jugadores importantes que les marquen el rumbo. Tenemos mucha confianza en los jugadores que hemos formado, pensamos que serán importantes para el club. Veremos cómo se les da espacio a quienes se lo ganen”, fue la declaración de principios de Villagra.

Prosiguió sobre esa misma línea. “Eso es lo otro: por mucho que los conozca, acá jugará el que se lo gane. Con una exigencia muy grande, saben cómo trabajamos y qué pedimos. Tendrán que esforzarse el doble y demostrar que están capacitados para tener un espacio”, dijo el Gonza en esta charla con nuestro querido Florete.

Gonzalo Villagra valora el respaldo de Jorge Segovia en Unión Española

Gonzalo Villagra cuenta con el beneplácito del dueño de la Unión Española, Jorge Segovia, para desempeñar su rol. Algo que según el retirado jugador, siempre ha sentido. “En mi rol de jefe técnico del fútbol formativo he sentido mucho apoyo y confianza en mi labor y el trabajo que hemos realizado”, expresó.

“Eso se agradece. Ahora no es distinto en esta oportunidad. Jorge me ha ratificado, bueno, el club me ratificó en el puesto. El que tenía antes tenía muchísima responsabilidad, creo que es uno de los cargos más importantes del club”, aseguró sobre su anterior rol.

Jorge Segovia, el dueño de la Unión Española. (Martin Thomas/Photosport).

Y está consciente de las diferencias primordiales. “Hoy la exposición es distinta. Lo entiendo así, conozco perfectamente cómo funciona el fútbol y estoy dispuesto a ese desafío con mucha confianza en el cuerpo técnico y ganas de ayudar al club”, cerró Villagra con mucha esperanza en el futuro hispano.

Así terminó Unión Española en la tabla de posiciones en 2025

Unión Española descendió de categoría como colista en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025.

