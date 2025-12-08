Inesperado: el brutal “fichaje” de Unión Española para luchar contra todos en la Primera B

Terminó la Liga de Primera 2025 y una de las grandes sorpresas fue el descenso de Unión Española, uno de los equipos más emblemáticos del fútbol chileno.

El cuadro hispano hizo una campaña paupérrima y quedó en el último lugar de la tabla de posiciones, por lo que se consumó el segundo descenso de su historia.

Unión en 2026 jugará en la siempre ruda Primera B, que apenas entrega un ascenso directo y la otra promoción se disputa en una aguerrida Liguilla, que en 2025 la ganó Deportes Concepción.

El gran y sorprendente cambio que prepara Unión Española para el estadio Santa Laura

En Unión Española ya están planificando la temporada 2026, donde tendrán que ajustar su presupuesto, debido a que bajó dramáticamente tras perder la categoría.

Una de las soluciones que plantea el cuadro de colonia para generar más recursos es realizar un “fichaje” sorpresa, que tiene relación con la cancha del estadio Santa Laura.

El periodista Gonzalo Fouillioux reveló que Unión está pensando cambiar el gramado del recinto de Independencia por uno sintético, al más puro estilo del Claro Arena o el Bicentenario de La Florida.

El estadio Santa Laura puede tener un gran cambio en 2026. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

La medida, según informó el Diario Financiero, sería para arrendar el recinto para conciertos y otro tipo de eventos, para así generar recursos mediante el propio estadio Santa Laura.

Unión Española evalúa realizar un cambio total para el histórico Santa Laura en el año en que tendrá que jugar en la Primera B.

