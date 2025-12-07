Este experimentado futbolista regresó a Argentina luego de haber sido parte del equipo de Colo Colo que ganó el Campeonato Nacional 2024 y a mediados de esta temporada, recaló en Unión Española. Aunque ya llevaba un par de meses de haber quedado libre en Ferro Carril Oeste, el club de sus amores.

Y de donde salió envuelto en una tremenda polémica. Las referencias son para Gonzalo Castellani, mediocampista que se erigió rápidamente en un bastión del vestuario hispano. “Cuando llegué el camarín estaba un poco golpeado por la situación y los puntos obtenidos al cabo de seis meses”, dijo en Independencia Hispana.

Castellani agregó que “después del partido contra La Calera hubo un cambio anímico en todo sentido. Justo se logró en ese partido y desde ahí, se vio un ambiente diferente. A veces algunos cambios hacen bien, siempre fue un vestuario muy sano. Tuvimos la fe intacta de lograr el objetivo”.

Gonzalo Castellani en acción ante Deportes La Serena. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Si de algo estoy tranquilo es que siempre se dejó todo. La única vez que nos sentimos muy superados fue el segundo tiempo ante la U de Chile. No tengo otro partido donde nos hayan dicho que nos pasaron por encima”, dijo Gonzalo Castellani.

El volante de 37 años conoce bien el fútbol chileno: había jugado durante tres temporadas en Unión La Calera. “Quizás ese fue nuestro error, no perder cuando no se podía que ganar. Había que empatar. No nos dimos cuenta en ese momento y terminamos castigados”, manifestó el ex Boca Juniors y Villarreal de España.

Por cierto, su continuidad es una incógnita. Pero tiene la intención de seguir. “Termina mi contrato ahora. Veré qué pasa, no se conversó nada. La mayoría estaba muy metido en el presente, preguntan por la continuidad muchas veces, pero recién empieza a moverse esto cuando todo termina”, reconoció Castellani.

Gonzalo Castellani, el ex Colo Colo que quiere sacar a Unión Española de la Primera B

Este ex jugador de Colo Colo, donde saboreó el dulzor de un título, encontró un trago amargo y descendió junto al plantel de la Unión Española. “Acá me trajeron para un objetivo y me siento un poco en falta. Me dolió mucho, más allá de que estoy hace poco tiempo”, dijo Castellani.

“El cariño se gana con tiempo y buenos resultados. En cada club que estoy para mí es el mejor, me entrego al máximo. Ganas de volver voy a tener, me gusta vivir en Chile. La gente de Española me trató muy bien, pero es una decisión familiar”, admitió el centrocampista.

Añadió que “tengo dos niños pequeños que se quedaron en Argentina. No velaré sólo por lo personal para ver qué decisión se toma”. Vale decir, dejó abiertas las puertas del estadio Santa Laura. Pero también aclaró que hay varias conversaciones pendientes.

Gonzalo Castellani abrió la cuenta en la derrota hispana frente a O’Higgins que sentenció el descenso. (Felipe Zanca/Photosport).

Sobre las dificultades de volver a la élite chilena, Castellani se aferró a un ejemplo clarísimo. “Es normal que pase. A uno que le puede llegar defender esta camiseta como al rival. Se gana en la cancha. Hay equipos muy importantes en la B hace bastante tiempo, Wanderers u otros equipos que con el nombre no ascienden”, lanzó el trasandino.

“Hay que tener autocrítica en todos los sentidos y saber qué es lo mejor para la institución y obviamente estar en primera lo antes posible. Este club rápidamente va a volver y jugará competencias internacionales en poco tiempo. Es grande de verdad. No muchos clubes tienen esas estadísticas, también tienen estadio propio y muchas cosas positivas que hay que sobrellevar”, cerró Gonzalo Castellani. El tiempo dirá en qué terminan esas charlas…

