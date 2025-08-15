Unión Española y Deportes Iquique protagonizan en el estadio Santa Laura la llamada “final del mundo” en la Liga de Primera. Y con Gonzalo Castellani y Edson Puch como protagonistas.

Ambos clubes están complicados en la tabla de posiciones, por lo que un resultado positivo para cualquiera significará un tanque de oxígeno importante para luchar por la permanencia.

Pero en el minuto 10′ una jugada marcaría el inicio del encuentro, que hasta el cierre de esta edición se encuentra igualado a un tanto en Independencia.

El error de Gonzalo Castellani que aprovechó Edson Puch

Cuando el partido apenas ingresaba a los primeros 10 minutos, una serie de errores en el fondo de la zaga de Unión Española lo aprovechó Deportes Iquique para abrir el marcador.

La mala salida de Gonzalo Castellani la supo aprovechar César Fuentes, quien recuperó el balón y se la entregó a Edson Puch, quien la pica y fue tanto el efecto que termina siendo un sombrerito para el 1-0.

Un momento comentado en las redes sociales, donde muchos criticaron el error del ex Colo Colo, hoy en el cuadro de Miguel Ramírez. “El 1T de Castellani una disasterclass de época“, comentó un usuario en X.

Edson Puch es uno de los protagonistas de la “final del mundo” en la Liga de Primera. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

“Hay que sacar a Castellani. Se mueve en cámara lenta, no se qué le pasa”, dijo otro hincha de Unión Española en la mencionada red social. “Muy mala la salida que se la pinchó César Fuentes”, comentó otro.

