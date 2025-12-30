Universidad de Chile está a la expectativa de los primeros refuerzos en el mercado de fichajes de la temporada 2026, donde uno de los nombres que suena fuerte es el de Juan Martín Lucero.

El argentino ex Colo Colo pertenece actualmente al Fortaleza de Brasil, cuadro que perdió la categoría y que está dispuesto a negociar por la salida de algunos de sus jugadores.

Por lo mismo, hay conversaciones para que se pueda transformar en el nuevo goleador de los azules, aunque hay detalles que resolver con el delantero argentino.

Fue en ese sentido, que una voz dentro de Universidad de Chile habló por primera vez de esta situación, donde confirma el interés pero asegura que no es el único.

Juan Martin Lucero negocia con Universidad de Chile. Foto: Jorge Loyola/Photosport

ver también ¡Bombazo! Destapan que Juan Martín Lucero está a un paso de llegar a la U: “El acuerdo…”

Lucero está dentro de un abanico de nombres para la U

Fue en el diario El Mercurio donde explicaron la situación de Juan Martín Lucero como refuerzo de Universidad de Chile, donde ponen al delantero argentino como prioridad.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, una fuente dentro de Azul Azul reveló que hay mucho interés, pero que hay que tener calma en esto de las negociaciones, con un mensaje que alerta a los hinchas.

“El argentino está ahí, pero no es el único con muchas posibilidades”, destacaron con una conversación con un dirigente de la U.

Por lo mismo, habrá que esperar sobre las novedades en las próximas horas o lo que pueda adelantar el director deportivo Manuel Mayo esta jornada en la presentación del técnico Francisco Meneghini.

Publicidad