Colo Colo tiene todo listo para recibir a U. de Chile en una nueva versión del Superclásico. Los albos buscan estirar su racha, mantener el liderato y superar al clásico rival este domingo 1 de marzo en el Monumental.

El técnico Fernando Ortiz, quien esta semana tuvo una pequeña pausa en los entrenamientos por el nacimiento de su segundo hijo, ya definió los convocados para el duelo contra el Bulla.

La gran novedad de la convocatoria es el regreso de Javier Correa, quien superó las molestias que lo sacaron ante O’Higgins. Será titular este domingo en Macul. Hará dupla con Maximiliano Romero en el ataque albo.

El Cacique tiene a todos sus jugadores disponibles para el Superclásico. Además, Ortiz vuelve a confiar en sus juveniles, porque Leandro Hernández, Francisco Marchant y Yastin Cuevas están considerados para enfrentar al Romántico Viajero.

La formación de Colo Colo para el Superclásico

Con esto, Colo Colo formará contra U. de Chile con Fernando de Paul, Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Méndez, Claudio Aquino; Maximiliano Romero y Javier Correa.

Por su lado, el once de los azules sería con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete y Marcelo Morales y Javier Altamirano; Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas.