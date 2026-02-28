Tabla de posiciones: Palestino supera a O’Higgins y deja a U. de Chile en el fondo

Palestino se hizo fuerte en su casa y venció a O’Higgins en la fecha 5 de la Liga de Primera. Los árabes lograron su primer triunfo de la temporada, saliendo del fondo y dejando complicada a U. de Chile a horas del Superclásico.

En La Cisterna, un centro de Martín Araya permitió que Ian Garguez pusiera el 1-0 para el Tino a los 34′. El Capo de Provincia, que esta semana jugó en Brasil por la Copa Libertadores, empató el encuentro antes del entretiempo.

Los locales golpearon con todo en la segunda mitad. A los 46′, Sebastián Gallegos puso en ventaja al Tino de nuevo. Más tarde, a los 69′, Garguez se juntó con Francisco Montes para que éste pusiera el 3-1. A los 79′, Nelson da Silva se posicionó perfectamente frente al arco para que Montes lo habilitara. Se marcó offside, pero el VAR ratificó el 4-1.

En los descuentos, el elenco de Rancagua respondió con un gol de Arnaldo Castillo que movió el marcador a un 4-2, pero que poco sirvió para calmar la amargura del Capo de Provincia. Ahora, ambos equipos se preparan para jugar a mitad de semana: Palestino con la U por Copa Sudamericana y O’Higgins con Deportes Tolima en la Libertadores.

Palestino obtuvo su primer triunfo en la Liga de Primera | Photosport

ver también Seguirá preso: el difícil momento del hincha de O’Higgins detenido por racismo

Tabla de posiciones: Palestino supera a O’Higgins y U. de Chile está en zona de descenso

Con esto, Palestino obtuvo un necesitado primer triunfo en la Liga de Primera. Los árabes son 12° en la tabla de posiciones con cinco puntos. O’Higgins, en tanto, sumó su tercera derrota consecutiva, quedando 11° con seis unidades.

Publicidad

Publicidad

Por otra parte, este resultado deja a U. de Chile, que tiene tres puntos, en la zona de descenso. Los azules enfrentan el Superclásico este domingo con la obligación de ganar para salir del fondo.

La fecha 5 se cierra este domingo 1 de marzo con el Superclásico entre los azules y Colo Colo (18:00 horas), y los duelos de U. de Concepción vs Everton (12:00) y Ñublense vs U. Católica (20:30).

Publicidad