Universidad de Chile ya tiene rival definido para su estreno en la fase inicial de la Copa Sudamericana 2026. El elenco azul deberá superar esta llave para instalarse en la fase de grupos del torneo y comenzar su camino internacional con el pie derecho.

Tras el sorteo realizado en Paraguay, quedó establecido que el Romántico Viajero ejercerá la localía en este cruce determinante frente a Palestino, un duelo que promete alta intensidad. El cuadro árabe, por su parte, intentará sorprender y amargarle la fiesta a los estudiantiles en una serie a partido único.

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Palestino en Copa Sudamericana?

Universidad de Chile y Palestino juegan el miércoles 4 de marzo, a las 21:30 horas en el Estadio Nacional por la Copa Sudamericana 2026.

Hace algunas horas se confirmó que el partido será transmitido en exclusiva por DSports y también podrás verlo online podrán seguir el partido mediante las plataformas de streaming DGO y Amazon Prime Video.

El vencedor de este duelo tendrá poco margen de descanso, ya que la fase de grupos de la Copa Sudamericana comenzará el 7 de abril y se extenderá, aproximadamente, hasta el 28 de mayo.

ver también Colo Colo vs. U. de Chile: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO el Superclásico

¿Cómo se juega la Fase Preliminar de Copa Sudamericana?

La primera fase del torneo se disputará de la siguiente manera:

De los 44 equipos clasificados, 32 equipos comenzarán la Primera Fase que será disputada entre equipos del mismo país, en una fase nacional a partido único.

que será disputada entre equipos del mismo país, en una fase nacional a partido único. La Primera Fase la disputarán los equipos clasificados de: Bolivia (4), Chile (4), Colombia (4), Ecuador (4), Paraguay (4), Perú (4), Uruguay (4) y Venezuela (4).

la disputarán los equipos clasificados de: Bolivia (4), Chile (4), Colombia (4), Ecuador (4), Paraguay (4), Perú (4), Uruguay (4) y Venezuela (4). Para determinar los cruces de la Primera Fase será realizado un sorteo entre los 4 representantes de cada país para definir los cruces nacionales.

La localía se definirá por sorteo y corresponderá al primer equipo sorteado para la definición de cada cruce.

Los dos equipos ganadores de los cruces nacionales de cada país clasifican a la Fase de Grupos.

Publicidad