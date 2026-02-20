En los próximos días regresa la acción de la Copa Sudamericana y lo hará con equipos nacionales en competencia. Así es, porque la primera fase del certamen de Conmebol arrancará con duelos entre clubes de un mismo país, y en Chile la U, Palestino, Cobresal y Audax Italiano buscarán dar el batacazo y meterse en la fase de grupos.
Grandes duelos que los fanáticos nacionales podrán ver a través de las diferentes señales que transmiten la Sudamericana en nuestro país, pero ojo, porque habrá algunas limitantes.
Así podrás ver a los equipos chilenos en Copa Sudamericana
El pasado jueves 19 de febrero se confirmó que el encuentro protagonizado por Universidad de Chile y Palestino, a jugarse el próximo miércoles 4 de marzo, irá en vivo por la señal de DSports, canal exclusivo de DirecTV. La misma situación ocurrirá con la transmisión online, que estará a cargo de la plataforma de streaming DGO.
Pero eso no es todo, porque, en contraposición a lo que ocurrirá con la U y los árabes, se confirmó que el otro duelo de chilenos, protagonizado por Cobresal y Audax Italiano, a jugarse el martes 3 de marzo en el Estadio El Cobre de El Salvador, irá por otra señal de TV.
Así es, porque el duelo entre mineros y audinos por la fase preliminar de la Copa Sudamericana irá en vivo y por TV a través de la señal de ESPN, cadena deportiva que también transmite algunos partidos del certamen de plata de la Conmebol. ¿Y online? Como suele ocurrir con los duelos de ESPN, Cobresal y Audax Italiano también irán de manera exclusiva por la plataforma de streaming Disney+, eso sí, solo para usuarios del plan Premium.
DSports y ESPN se repartirán a los chilenos en la Copa Sudamericana. (Fotos: Photosport)
En Chile, el plan Premium de Disney+ tiene un valor mensual de $14.190 y puede contratarse ingresando a www.disneyplus.com.
DGO, en tanto, tiene diferentes planes de suscripción; sin embargo, el plan más económico que cuenta con DSports tiene un valor de $15.900 y puedes suscribirte en el sitio directvgo.com.
Programación de chilenos en Copa Sudamericana
Martes 3 de marzo
- Cobresal vs. Audax Italiano en el estadio El Cobre de El Salvador a las 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN en TV y Disney+ (plan Premium) en formato online.
Miércoles 4 de marzo
- Universidad de Chile vs. Palestino en el Estadio Nacional a las 21:30 horas de Chile. Transmiten DSports en TV y DGO de forma online.