En los próximos días regresa la acción de la Copa Sudamericana y lo hará con equipos nacionales en competencia. Así es, porque la primera fase del certamen de Conmebol arrancará con duelos entre clubes de un mismo país, y en Chile la U, Palestino, Cobresal y Audax Italiano buscarán dar el batacazo y meterse en la fase de grupos.

Grandes duelos que los fanáticos nacionales podrán ver a través de las diferentes señales que transmiten la Sudamericana en nuestro país, pero ojo, porque habrá algunas limitantes.

Así podrás ver a los equipos chilenos en Copa Sudamericana

El pasado jueves 19 de febrero se confirmó que el encuentro protagonizado por Universidad de Chile y Palestino, a jugarse el próximo miércoles 4 de marzo, irá en vivo por la señal de DSports, canal exclusivo de DirecTV. La misma situación ocurrirá con la transmisión online, que estará a cargo de la plataforma de streaming DGO.

Pero eso no es todo, porque, en contraposición a lo que ocurrirá con la U y los árabes, se confirmó que el otro duelo de chilenos, protagonizado por Cobresal y Audax Italiano , a jugarse el martes 3 de marzo en el Estadio El Cobre de El Salvador, irá por otra señal de TV.

Así es, porque el duelo entre mineros y audinos por la fase preliminar de la Copa Sudamericana irá en vivo y por TV a través de la señal de ESPN , cadena deportiva que también transmite algunos partidos del certamen de plata de la Conmebol. ¿Y online? Como suele ocurrir con los duelos de ESPN, Cobresal y Audax Italiano también irán de manera exclusiva por la plataforma de streaming Disney+, eso sí, solo para usuarios del plan Premium.

DSports y ESPN se repartirán a los chilenos en la Copa Sudamericana. (Fotos: Photosport)

En Chile, el plan Premium de Disney+ tiene un valor mensual de $14.190 y puede contratarse ingresando a www.disneyplus.com.

DGO, en tanto, tiene diferentes planes de suscripción; sin embargo, el plan más económico que cuenta con DSports tiene un valor de $15.900 y puedes suscribirte en el sitio directvgo.com.

Programación de chilenos en Copa Sudamericana

Martes 3 de marzo

Cobresal vs. Audax Italiano en el estadio El Cobre de El Salvador a las 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN en TV y Disney+ (plan Premium) en formato online.

Miércoles 4 de marzo