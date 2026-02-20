Semanas claves son las que viven los equipos chilenos en el ámbito internacional. Huachipato y O’Higgins buscan meterse en fase de grupos en Copa Libertadores. Y dentro de dos semanas, se sabrá quiénes jugarán la Copa Sudamericana.

Mientras tanto, hay cuadros como Coquimbo Unido y Universidad Católica que esperan pacientemente lo que ocurra en etapas preliminares para conocer su destino, que como es habitual estará en las manos de la Conmebol, con fecha y hora definidas.

ver también ¿Era expulsión? La enorme polémica que protagoniza Brayan Cortés en Copa Libertadores

Conmebol confirma fecha de sorteos en Libertadores y Sudamericana

Como viene siendo habitual en los últimos tiempos, la ceremonia en la que se conocerán los rivales de los chilenos en ambas competencias se realizará inmediatamente después que se conozcan a los 32 cuadros que jugarán las mismas.

Si tomamos en cuenta el calendario de la Conmebol, se espera que ya se tenga en conocimiento a los participantes a partir del jueves 12 de marzo, que es cuando concluye la fase 3 de Libertadores. Tras ello, habrá que esperar una semana más.

El ente rector del fútbol sudamericano confirmó que el sorteo de las fases de grupos en las dos competiciones se llevará a cabo el jueves 19 del próximo mes, a partir de las 20:00 horas (de Chile) en la sede del organismo, en la localidad paraguaya de Luque.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Qué equipos chilenos estarán?

Hasta ahora sólo hay dos que esperan pacientemente cuáles serán sus rivales en Libertadores, que son Coquimbo y Católica, a la espera de saber si Huachipato u O’Higgins pasan la fase 2. Mientras que en Sudamericana hay dos plazas para cuatro equipos que deben definirse.

¿Cuándo se juegan estos partidos?

MARTES 3 DE MARZO

Cobresal vs. Audax Italiano / 21:30 horas / Estadio por definir

MIÉRCOLES 4 DE MARZO

Universidad de Chile vs. Palestino / 21:30 horas / Estadio Nacional

Publicidad