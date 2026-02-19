O’Higgins consiguió un triunfo que puede valer una clasificación a nivel internacional y que estuvo cargado de emoción. Los Celestes vencieron por 1 a 0 a Bahía en la ida por la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2026, en un duelo donde una figura se robó la película.

Francisco González fue el autor de un verdadero golazo para darle la victoria al Capo de Provincia. Pero más allá de su gran jugada por la derecha que terminó con un remate de otro planeta, lo que más llamó la atención fue el llanto del delantero.

Apenas marcó, el atacante argentino de 24 años no pudo contener las lágrimas mientras sus compañeros celebraban. Tras el partido fue consultado por la situación y, nuevamente, su voz se quebró. ¿La razón? Lo que significó convertir en un torneo por el que guarda un enorme recuerdo de infancia.

El héroe de O’Higgins en Copa Libertadores no aguanta la emoción tras su golazo

El golazo con el que O’Higgins se quedó con la ida frente a Bahía en Copa Libertadores tiene toda una historia detrás. El llanto de Francisco González dio que hablar entre los hinchas, quienes esperaban saber el motivo que había detrás.

Francisco González lloró tras su gol en Copa Libertadores y, al hablar de ello, nuevamente emocionó a todo O’Higgins. Foto: Photosport.

Fue el propio jugador quien luego del encuentro conversó con ESPN y detalló la razón de sus lágrimas. “Estaba muy emocionado, hacen un esfuerzo muy grande poro venir a vernos“, dijo de entrada.

Publicidad

Publicidad

Pero tras ello, Francisco González destapó la verdadera historia detrás. “Por mi familia, porque cuando era chico recuerdo que nos sentábamos con mi viejo a mirar esta copa y siempre me decía que tenía muchas ganas, que soñaba con jugarla“, señaló con la voz quebrada.

ver también O’Higgins logra un triunfo de oro ante Bahía y sueña con clasificar en Copa Libertadores

El delantero insistió en su punto y remarcó que “es por eso, más allá del esfuerzo de los jugadores, tenemos atrás a mucha gente que sacrifica mucho por nosotros. Por eso la emoción“.

Finalmente, el atacante no escondió su alegría por disputar el torneo y anotar una joya. “También por volver a jugar una copa internacional como esta, es algo soñado y ni hablar con el gol“.

Publicidad

Publicidad

O’Higgins celebra un triunfo que puede darles el boleto a la próxima ronda de la Copa Libertadores. Los Celestes quedaron a 90 minutos de poder avanzar a la siguiente fase y así seguir soñando con una hazaña internacional.

¿Cuándo es la vuelta entre O’Higgins y Bahía por Copa Libertadores 2026?

O’Higgins logró tomar la delantera en la llave ante Bahía en la Copa Libertadores y ahora va a cerrar la tarea en Brasil. La vuelta por la segunda fase previa del torneo está programada para el próximo miércoles 25 de febrero a partir de las 19:00 horas.

Publicidad

Publicidad