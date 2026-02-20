Es tendencia:
Jugó un mundial con la Roja y hoy se despide de Chile para fichar con gigante de Centroamérica

El jugador fue anunciado en su nuevo club, pero no se sumará inmediatamente y ya definió el club chileno en el que militará estos primeros meses del año.

Por Andrea Petersen

El jugador salta a la liga de Centroamérica.
El mercado de fichajes se cerró y, con ello, una gran sorpresa dio un jugador del futbol chileno, que se despide de la liga local y se marcha a uno de los mejores equipos de Centroamérica. César Díaz, que ha militado en equipos como Copiapó y Santiago Morning, es el nuevo fichaje de Club Deportivo FAS.

El delantero, que también disputó el Mundial de Brasil Sub-17 el 2019, dará un gran salto en su carrera y se marcha a su primera experiencia en el extranjero donde integrará las filas de un multicampeón de El Salvador.

“Le damos la bienvenida a César Díaz, quien formará parte de Club Deportivo FAS. ¡Te esperamos pronto en casa!”, reveló el equipo que se ha coronado campeón de su liga en 19 oportunidades a través de sus redes.

La llegada de César Díaz a FAS

El agente del jugador, Diego Sepúlveda, comentó a AS que en la escuadra “querían a un delantero proyectable, joven, pero a la vez con experiencia, y César calzaba perfectamente, porque tiene 24 años, además de un pasado mundialista”.

Asimismo, añaden que se podrá sumar al equipo dentro de algunos meses por el cupo de extranjeros. “Podrá ser inscrito a mitad de año y en estos meses estará en Brujas de Salamanca, club que quiere pelear por el ascenso a Primera B”.

La carrera de César Díaz

El jugador debutó en el profesionalismo junto a Unión Española, pasando luego por equipos como Deportes Melipilla, Deportes Santa Cruz, Santiago Morning y Deportes Copiapó.

A nivel de selección, junto a la Roja disputó el Campeonato Sudamericana Sub-17 el año 2019, clasificando al Mundial de fútbol del mismo año, donde también fue convocado.

