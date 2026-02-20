El mercado de fichajes se cerró y, con ello, una gran sorpresa dio un jugador del futbol chileno, que se despide de la liga local y se marcha a uno de los mejores equipos de Centroamérica. César Díaz, que ha militado en equipos como Copiapó y Santiago Morning, es el nuevo fichaje de Club Deportivo FAS.

El delantero, que también disputó el Mundial de Brasil Sub-17 el 2019, dará un gran salto en su carrera y se marcha a su primera experiencia en el extranjero donde integrará las filas de un multicampeón de El Salvador.

“Le damos la bienvenida a César Díaz, quien formará parte de Club Deportivo FAS. ¡Te esperamos pronto en casa!”, reveló el equipo que se ha coronado campeón de su liga en 19 oportunidades a través de sus redes.

La llegada de César Díaz a FAS

El agente del jugador, Diego Sepúlveda, comentó a AS que en la escuadra “querían a un delantero proyectable, joven, pero a la vez con experiencia, y César calzaba perfectamente, porque tiene 24 años, además de un pasado mundialista”.

ver también “Puedo jugar dos años…”: La declaración de Edson Puch que ilusiona a los hinchas de Deportes Iquique

Asimismo, añaden que se podrá sumar al equipo dentro de algunos meses por el cupo de extranjeros. “Podrá ser inscrito a mitad de año y en estos meses estará en Brujas de Salamanca, club que quiere pelear por el ascenso a Primera B”.

Publicidad

Publicidad

La carrera de César Díaz

El jugador debutó en el profesionalismo junto a Unión Española, pasando luego por equipos como Deportes Melipilla, Deportes Santa Cruz, Santiago Morning y Deportes Copiapó.

A nivel de selección, junto a la Roja disputó el Campeonato Sudamericana Sub-17 el año 2019, clasificando al Mundial de fútbol del mismo año, donde también fue convocado.