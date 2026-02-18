Magallanes se sigue reforzando para lo que será una nueva temporada en Primera B y para ello ha sumado una importante carga de refuerzos, entre ellos el centrodelantero Milton Alegre, quien ya fue anunciado en la escuadra y se refirió a su fichaje.

La Academia tuvo un duro arranque de temporada con dos encuentros en Copa Chile que terminaron en dos derrotas ante Deportes Santa Cruz, por lo que el cuadro buscó reforzarse antes de que inicie el campeonato de Primera B.

Milton Alegre llega a Magallanes

A través de sus redes, el equipo anunció el fichaje con un registro del jugador. “¡BIENVENIDO MILTON! Milton Alegre ya es parte de la Academia para la temporada 2026. ¡Vamos, Milton!”.

En el video, Alegre señala que está “muy contento, me recibieron de la mejor manera, me sentí muy cómodo desde el primer día. Los entrenamientos bastante intensos, así que estoy tratando de ponerme a la par de mis compañeros, así que feliz”.

Asimismo, agrega que buscará dar lo mejor de si mismo esta temporada con “sacrificio, entregarme al cien, sea cinco, diez, todo el partido, desde el lugar donde me toca, enfocarme siempre en el bienestar del equipo”.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Sorpresón! Unión Española le da la mejor noticia a sus hinchas para el estreno en Primera B

La carrera de Milton Alegre

El delantero de 34 años empezó su carrera profesional en O’Higgins el año 2010, pasando luego por clubes como Deportes Concepción, Barnechea, Malleco Unido, San Antonio Unido, General Velásquez, Deportes Melipilla, Fernández Vial, Colchagua e Independiente de Cauquenes.

ver también Magallanes remece el mercado: ficha a campeón en la U, otro campeón en O’Higgins y un emblema de Iquique

El 2022 se sumó a Deportes Recoleta donde estuvo una breve temporada, pasando luego por clubes como Santiago Wanderers y Rangers, fichando el 2025 con Deportes Santa Cruz. Durante la última temporada, Alegre jugó en Deportes Santa Cruz donde anotó 8 goles.

Entre sus logros individuales, Alegre se coronó dos veces como el Máximo Goleador de la Segunda División Chilena los años 2018 y 2021.

Publicidad