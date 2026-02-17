El mercado de fichajes sigue viento en popa en el fútbol chileno y Magallanes es un equipo que recientemente dio un golpazo de aquellos. El Manojito de Claveles quiere sacudirse los malos resultados y hay novedades en su plantel.

Es que los amistosos y el magro inicio en Copa Chile (dos derrotas ante Santa Cruz) causaron preocupación en el equipo de Miguel Ponce. Por eso, con miras al inicio de la Primera B se movieron rápido en el mercado.

Es ahí donde tres fichajazos para la categoría están listos para vestir la camiseta carabelera. Uno de ellos es Hans Salinas, emblema de Deportes Iquique y que estuvo listo en Unión Española, aunque finalmente será jugador albiceleste.

Los otros “listos” en Magallanes

Magallanes se puso las pilas con sus fichajes en este mercado y junto a Hans Salinas, dos campeones del fútbol chileno se suman al equipo. Uno de ellos es el ex Iquique y U de Chile, Rubén Farfán.

Farfán viene de jugar en Iquique /Photosport

Según informó el medio Manojitos.cl, el campeón con la U en el Apertura 2014 es la reciente incorporación del carabelero. A él se le suma Claudio Meneses, campeón con O’Higgins y que viene desde Curicó Unido.

Magallanes va con todo en este mercado de fichajes, ya que previamente habían abrochado el retorno de Cristóbal Jorquera. El ex albo viene de Rangers y se suma a Milton Alegre, delantero ex Santa Cruz.

El equipo albiceleste debutará este lunes en el torneo de Primera B. Ahí las harán de visitantes cuando viajen hasta San Fernando para medirse contra Curicó Unido, a las 20:30 horas.