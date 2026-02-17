El mercado de pases sigue vigente en el fútbol chileno y con ello hay jugadores que se juegan sus últimas cartas para amarrar equipo. Tal es el caso de un gran proyecto que tuvo el arco de O’Higgins y que hoy está sin club.

Se trata de Luis Kovacic, arquero argentino – chileno que integró las filas del Capo de Provincia entre los años 2020 y 2024 (2022 -2023 pasó por General Velásquez). Llegó con Patricio Graff al club y fue dirigido por Miguel Ramírez posteriormente, pero no pudo ser titular.

Es más, en los celestes no registra partidos oficiales, solo integrando la banca en duelos puntuales. Por eso, dio la vuelta larga en la región de O’Higgins en clubes como General Velásquez y Rancagua Sur.

Así busca club el ex O’Higgins

Tras formarse en Belgrano y arribar a O’Higgins bajo el scouting celeste en sus series menores, hoy Luis Kovacic sorprendió en Facebook. El portero de 26 años figura en la cuenta “Jugadores Libres Buscan Club” ofreciendo sus servicios.

“Puedo tramitar ciudadanía croata”, posteó el portero en la cuenta, en registro informado por el medio Cancha Libre, de Rancagua. El meta arribó como gran proyecto a O’Higgins y hoy busca relanzar su carrera tras jugar en el fútbol amateur.

En su paso por el Capo de Provincia registra logros como consagrarse campeón nacional del Campeonato Conmebol Evolución de Arqueros. En cuanto al primer equipo, fue a la banca en un duelo del 2020 y otros del 2021, con Cheíto Ramírez al mando.

El año 2023 hizo su debut deportivo en General Velásquez, donde es recordado precisamente por enfrentar a O’Higgins en una Copa Chile. Ahí, los de Rancagua vencieron por 2-1 y avanzaron en el torneo.

Así de presentó Kovacic:

