El mercado de fichajes sigue en movimiento y, con ello, se reveló que un jugador de Universidad Católica se despide de la Franja esta temporada y ficha, en calidad de préstamo, con un club de la Segunda División Nacional.

La escuadra continúa modificándose de cara a la presente temporada, donde los Cruzados han tenido un duro comienzo, ya que de tres partidos disputados suman solamente una victoria. Pero a pesar de que nuevos jugadores no llegaría a la escuadra que dirige Daniel Garnero, si se concretarían salidas.

Con el afán de sumar minutos en el profesionalismo, Punto Cruzado revela acorde a información recabada con Andy Reyes de Liga Sports, Nicolás Letelier, volante de 20 años, saldrá a préstamo a Trasandino de Los Andes, elenco que milita en Segunda División Profesional.

Nicolás Letelier sale a préstamo/Photosport

El 2026 de Universidad Católica

El cuadro cruzado tuvo un complejo inició de temporada donde lleva una victoria, una derrota y un empate, lo que lo posiciona, por el momento, en el puesto número 11 de la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

En una empleada donde busca clasificar a las competencias internacionales y además enfrentar una nueva edición de Copa Libertadores, los cruzados se reforzaron ante las salidas de Valber Huerta y Eduard Bello, se sumaron Justo Giani (delantero), Matías Palavecino (volante), Jimmy Martínez (volante), Bernardo Cerezo (lateral) y Juan Ignacio Díaz (defensa).

La UC en Copa Libertadores

Los Cruzados lograron la clasificación a la competencia internacional luego de terminar en la segunda posición del Campeonato Nacional el 2025. Ante esto, el cuadro nacional se encuentra a la espera de conocer a sus rivales.