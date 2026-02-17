La dura derrota de visita ante Cobresal alejó a Universidad Católica de los primeros puestos en la Liga de Primera, aunque este fin de semana tiene la chance de acercarse a la cima cuando reciban en el Claro Arena al campeón Coquimbo Unido.

De cara a este compromiso, el técnico Daniel Garnero recibió una muy buena noticia en cuanto a la conformación de su plantel, pues en la previa al cierre del mercado de fichajes, suma un nuevo “refuerzo” para lo que resta de la temporada 2026.

El “refuerzo” que vuelve a la acción en Católica

Fue a través de sus canales oficiales, donde dio a conocer la vuelta oficial a los entrenamientos del mediocampista argentino Fernando Zuqui, quien logró recuperarse de la rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha que sufrió en junio del 2025 ante La Calera.

“Arrancó una nueva semana de trabajo para Los Cruzados. Próximo objetivo: ¡los tres puntos ante Coquimbo!”, escribió Católica en redes sociales con una imagen donde se muestra al trasandino trabajando a la par de sus compañeros con balón.

Una buena noticia para Daniel Garnero, quien tendrá la decisión de si mantener en pausa la vuelta a las canchas de Zuqui o convocarlo para el encuentro ante Coquimbo, interrogante clave si se toma en cuenta que está a la vuelta de la esquina su debut en la Copa Libertadores.

Los números de Zuqui en la precordillera

El volante argentino llegó a Universidad Católica el 17 de julio del 2024 y tiene contrato vigente hasta junio de este año. Disputó un total de 30 encuentros con 2.385 minutos en cancha, donde registra dos goles, cuatro asistencias, tres tarjetas amarillas y una expulsión.

¿Cuándo juega la UC?

Los Cruzados recibirán en el modernísimo Claro Arena al campeón del fútbol nacional, Coquimbo Unido, por la cuarta jornada de la Liga de Primera, este sábado 21 de febrero desde las 20:30 horas.

