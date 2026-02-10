Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

El “refuerzo” de última hora de la UC para reemplazar a Daniel González

El entrenador Daniel Garnero tiene que tomar medidas debido al problema médico que presenta el defensa central.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
La UC sumó su primer triunfo del año ante Concepción.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLa UC sumó su primer triunfo del año ante Concepción.

Universidad Católica avisó que será uno de los candidatos a ganar la Liga de Primera, debido a su fuerte localía en el Claro Arena, donde sumó una clara victoria por la segunda fecha.

El equipo de Daniel Garnero logró el primer triunfo del año a costa de Deportes Concepción, gracias a un 2-0 en San Carlos de Apoquindo con goles de Fernando Zampedri y Justo Giani.

En la UC cerraron el plantel y no habrá más contrataciones, sin embargo, debieron tomar una decisión de última hora por el problema médico que atraviesa Daniel González.

Baja sensible en Católica: Actualizan estado de Daniel González y estará un mes fuera

ver también

Baja sensible en Católica: Actualizan estado de Daniel González y estará un mes fuera

El reemplazante de Daniel González en la UC

Universidad Católica informó que González será sometido a un procedimiento quirúrgico torácico electivo, por lo que el jugador formado en Santiago Wanderers estará cerca de un mes alejado de las canchas.

Por esta situación en San Carlos tuvieron que tomar una medida, y lo que resolvió el entrenador Daniel Garnero fue subir al primer equipo al defensor central juvenil Nickolas Pino, según contó el medio partidario Frecuencia Cruzada.

Daniel González tiene un problema médico. Foto: Andres Pina/Photosport

Daniel González tiene un problema médico. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

Pino es un zaguero chileno-estadounidense de 19 años, que pertenecía al equipo de Proyección de la UC, y desde ahora entrenará junto al plantel de honor para ser alternativa en la defensa.

El próximo partido de Universidad Católica será este sábado 14 de febrero, cuando a partir de las 20:30 horas visite a Cobresal en El Salvador.

Informe lapidario: Severa denuncia arbitral contra Clemente Montes complica a Católica

ver también

Informe lapidario: Severa denuncia arbitral contra Clemente Montes complica a Católica

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Publicidad
Lee también
Llueve sobre mojado para la UC: Dani González será baja por un mes
Universidad Católica

Llueve sobre mojado para la UC: Dani González será baja por un mes

Los cinco jugadores más exportables del fútbol chileno en 2026
Chile

Los cinco jugadores más exportables del fútbol chileno en 2026

La razón médica de la sorpresiva ausencia en la UC: "Procedimiento quirúrgico..."
Universidad Católica

La razón médica de la sorpresiva ausencia en la UC: "Procedimiento quirúrgico..."

¿Pasto, cemento o arcilla? La decisión para jugar ante España en la Davis
Tenis

¿Pasto, cemento o arcilla? La decisión para jugar ante España en la Davis

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo