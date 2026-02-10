Universidad Católica avisó que será uno de los candidatos a ganar la Liga de Primera, debido a su fuerte localía en el Claro Arena, donde sumó una clara victoria por la segunda fecha.

El equipo de Daniel Garnero logró el primer triunfo del año a costa de Deportes Concepción, gracias a un 2-0 en San Carlos de Apoquindo con goles de Fernando Zampedri y Justo Giani.

En la UC cerraron el plantel y no habrá más contrataciones, sin embargo, debieron tomar una decisión de última hora por el problema médico que atraviesa Daniel González.

El reemplazante de Daniel González en la UC

Universidad Católica informó que González será sometido a un procedimiento quirúrgico torácico electivo, por lo que el jugador formado en Santiago Wanderers estará cerca de un mes alejado de las canchas.

Por esta situación en San Carlos tuvieron que tomar una medida, y lo que resolvió el entrenador Daniel Garnero fue subir al primer equipo al defensor central juvenil Nickolas Pino, según contó el medio partidario Frecuencia Cruzada.

Daniel González tiene un problema médico. Foto: Andres Pina/Photosport

Pino es un zaguero chileno-estadounidense de 19 años, que pertenecía al equipo de Proyección de la UC, y desde ahora entrenará junto al plantel de honor para ser alternativa en la defensa.

El próximo partido de Universidad Católica será este sábado 14 de febrero, cuando a partir de las 20:30 horas visite a Cobresal en El Salvador.

