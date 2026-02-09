Cuando el entrenador Daniel Garnero afirmaba tras vencer a Concepción que en Universidad Católica “no nos sobra nada”, no sólo fue un mensaje para la dirigencia, pues otro que recibió esta potente declaración fue el delantero Clemente Montes.

Es que el futbolista cruzado recibió una merecida tarjeta roja, luego de golpear en el suelo y sin pelota al defensor argentino Fausto Grillo. Pese a los furiosos reclamos de los hinchas y el propio jugador, el árbitro Cristián Garay se ajustó al reglamento.

El problema para Católica es que lo que puede ser una sanción mínima de un partido de suspensión para Montes, puede extenderse por más tiempo, tras conocerse el lapidario informe del juez central de este encuentro, donde detalla la actitud del delantero.

Lapidario informe arbitral complica a Católica

Según reveló Garay en el escrito que se publicó en los canales oficiales de la Liga de Primera, se declara al futbolista “culpable de conducta violenta“, para luego detallar el incidente por el que le puso tarjeta roja en el minuto 73.

“Tras una disputa con un adversario que se encontraba en el suelo, y antes de reincorporarse al juego, el jugador lanza una patada con uso de fuerza excesiva, utilizando la planta del pie, impactando de forma directa en la pierna del rival”, indica el juez sobre el actual del valor de Católica.

En esa línea, el árbitro agrega que “la acción se desarrolla sin intención ni posibilidad de disputar el balón, el cual se encontraba en un sector distinto del campo de juego al momento de producirse la infracción”. Ahora será el Tribunal de Disciplina quien determine cuál será el castigo para Montes.

¿Cuándo juegan Los Cruzados?

Por la tercera jornada en Liga de Primera, Universidad Católica visitará a Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador, este sábado 14 de febrero a contar de las 20:30 horas.

Así están en la Tabla de Posiciones

