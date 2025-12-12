La selección chilena no estará en el Mundial 2026, debido a que fue última en las eliminatorias. Pero sí podrá haber un representante del fútbol chileno en la cita del próximo año.

Se trata de Cristián Garay, el árbitro que ha tenido un buen desempeño esta temporada en el fútbol nacional y que por su buena manera de dirigir es considerado por la FIFA.

Garay será puesto a prueba por FIFA para ir al Mundial

Eso sí, debe superar algunas pruebas, las que durante una semana estará rindiendo para poder demostrar sus capacidades. Entre el 12 y el 18 de enero, hará cursos para asistir al Mundial.

Garay es candidato de Chile para arbitrar en el Mundial 2026

Estará junto a otros 11 representantes de Conmebol, en donde Argentina y Brasil son quienes tendrán más candidatos, ya que contarán con tres jueces. Más atrás viene Uruguay, con dos. Chile, Perú, Paraguay y Venezuela tendrán uno.

Los países sudamericanos que no son considerados por FIFA para tener árbitros en el Mundial son Colombia, Bolivia y Ecuador.

Cristián Garay está actualmente dirigiendo la Copa Árabe, en donde le tocó arbitrar el duelo de Marruecos ante Siria, donde estuvo acompañado por José Retamal y Claudio Urrutia como asistentes.

Recordar además que Garay estuvo involucrado en una gran polémica en el cierre de las eliminatorias, cuando Carlo Ancelotti se molestó por su manera de dirigir en El Alto ante Bolivia, en duelo donde los altiplánicos fueron muy mañosos.

Garay ya tiene experiencia en eventos internacionales, pues este año dirigió en el Mundial de Clubes de la FIFA.