Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

La FIFA lo considera: el llamado que recibe el árbitro chileno Cristián Garay para ir al Mundial 2026

La FIFA empieza a buscar a los representantes sudamericanos del referato para que puedan pitar en el Mundial 2026.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Chile puede tener un representante en el Mundial del 2026
© Getty ImagesChile puede tener un representante en el Mundial del 2026

La selección chilena no estará en el Mundial 2026, debido a que fue última en las eliminatorias. Pero sí podrá haber un representante del fútbol chileno en la cita del próximo año.

Se trata de Cristián Garay, el árbitro que ha tenido un buen desempeño esta temporada en el fútbol nacional y que por su buena manera de dirigir es considerado por la FIFA.

Garay será puesto a prueba por FIFA para ir al Mundial

Eso sí, debe superar algunas pruebas, las que durante una semana estará rindiendo para poder demostrar sus capacidades. Entre el 12 y el 18 de enero, hará cursos para asistir al Mundial.

Garay es candidato de Chile para arbitrar en el Mundial 2026

Garay es candidato de Chile para arbitrar en el Mundial 2026

Estará junto a otros 11 representantes de Conmebol, en donde Argentina y Brasil son quienes tendrán más candidatos, ya que contarán con tres jueces. Más atrás viene Uruguay, con dos. Chile, Perú, Paraguay y Venezuela tendrán uno.

Tweet placeholder
Publicidad

Los países sudamericanos que no son considerados por FIFA para tener árbitros en el Mundial son Colombia, Bolivia y Ecuador.

Cristián Garay está actualmente dirigiendo la Copa Árabe, en donde le tocó arbitrar el duelo de Marruecos ante Siria, donde estuvo acompañado por José Retamal y Claudio Urrutia como asistentes.

Recordar además que Garay estuvo involucrado en una gran polémica en el cierre de las eliminatorias, cuando Carlo Ancelotti se molestó por su manera de dirigir en El Alto ante Bolivia, en duelo donde los altiplánicos fueron muy mañosos.

Publicidad
Salen a defender a Cristián Garay tras recibir la furia de Carlo Ancelotti: “Es penal”

ver también

Salen a defender a Cristián Garay tras recibir la furia de Carlo Ancelotti: “Es penal”

Garay ya tiene experiencia en eventos internacionales, pues este año dirigió en el Mundial de Clubes de la FIFA.

Lee también
Infantino y FIFA se disculpan por feo error con DT de Argentina
Internacional

Infantino y FIFA se disculpan por feo error con DT de Argentina

Lo arruinaron: no hay grupo de la muerte en el Mundial de 2026
Mundial 2026

Lo arruinaron: no hay grupo de la muerte en el Mundial de 2026

Faltó que le tocara Unión: Argentina queda en el grupo más fácil del Mundial 2026
Mundial 2026

Faltó que le tocara Unión: Argentina queda en el grupo más fácil del Mundial 2026

Guarello carga contra Vidal: "Tiene destruido el camarín de Colo Colo"
Colo Colo

Guarello carga contra Vidal: "Tiene destruido el camarín de Colo Colo"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo