Por más que la Copa Intercontinental nos dio un partidazo en la final donde PSG derrotó por penales al Flamengo, lo que ocurrió en Qatar no hizo más que exhibir la injusticia que la FIFA establece entre el campeón de Europa y el resto.

Es que mientras el campeón vigente de la Champions League sólo disputó un cotejo para llevarse el trofeo, el monarca de la Copa Libertadores jugó dos etapas previas, ante Cruz Azul de México y Pyramids de Egipto, previo a medirse con los franceses.

A raíz de esta disparidad de criterios en favor del Viejo Continente, sacó la voz Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, quien no dudó en externalizar su molestia con la FIFA por el formato actual de la Copa Intercontinental, y exige cambios.

La molestia de Conmebol por formato de Copa Intercontinental

“Creo que el camino de Flamengo, como campeón de la Libertadores, para llegar a la final es mucho más largo. Y diría incluso injusto“, expresó el dirigente paraguayo, quien felicitó al club brasileño, pues “tuvo una gran campaña en poco tiempo“.

En esa línea, el mandamás de Conmebol agrega que “nunca estuvimos de acuerdo con los cambios a la Copa Intercontinental. Creemos que la historia, de alguna manera, está del lado de Sudamérica. Pero estas cosas pasan, tenemos que resolverlas dentro de la FIFA, y estamos trabajando en ello”.

¿Desde cuándo un sudamericano no gana el trofeo?

La última vez que un equipo de Conmebol se coronó campeón de la Copa Intercontinental fue en 2012, cuando el Corinthians brasileño derrotó en Japón al Chelsea por 1-0, con gol del peruano Paolo Guerrero. De ahí en más, supremacía europea hasta la actualidad.

