Erick Pulgar suma nuevo título con Flamengo y sueña con la Copa Intercontinental

El chileno fue titular en el triunfo por 2-1 ante Cruz Azul y ahora debe medirse ante Pyramids FC de Egipto.

Por Felipe Pavez Farías

Flamengo con Pulgar sigue sumando títulos en este 2025
© Getty ImagesFlamengo con Pulgar sigue sumando títulos en este 2025

Erick Pulgar sigue sumando títulos en el Flamengo. El cuadro brasileño ahora se quedó con el Derbi de las Américas y superó por 2-1 a Cruz Azul. Lo que le permite seguir soñando con la Copa Intercontinental. 

El campeón de la Copa América tuvo que luchar y bastante para avanzar en este nuevo formato del torneo. Con doblete de Giorgian De Arrascaeta, el Flamengo superó a la máquina cementera. 

Lo que se concretó recién en el minuto 70 cuando el charrúa anotó el tanto del triunfo. Jugada que contó con la especial aparición de la tecnología que aprobó el torneo.

Es que ante los reclamos de los dirigidos por Nicolás Larcamón ya que el balón no había cruzado la línea de gol, el árbitro Glenn Nyberg mostró su reloj con la imagen que confirmaba la anotación de Flamengo. Imagen que se volvió viral por la particular forma del sueco de sacarse de encima todas las quejas del Cruz Azul. 

Erick Pulgar fue uno de los más destacados en el triunfo por 2-1 de Flamengo sobre Cruz Azul. (Photo by Getty Images/Getty Images)

Nuevo título para Erick Pulgar

El volante nacional nacido en Antofagasta sumó de está forma su décimo título en su carrera. Lo que podría aumentar en los próximos días ya que este sábado 13 de diciembre se mide en semifinales ante Pyramids FC de Egipto por la Copa Challenger. 

El ganador de dicho encuentro pasará a la superfinal de la Copa Intercontinental ante PSG que es el actual campeón de la Champions League. La definición en Qatar será el 17 de diciembre en lo que dará término a la temporada 2025. 

