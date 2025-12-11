Colo Colo ratificó a Fernando Ortiz como entrenador del 2026 y rápidamente se pusieron de cabeza a armar el plantel. Si ya confirmaron cuatro salidas del equipo, ahora buscan abrochar refuerzos.

Es ahí donde el tema arquero toma mayor fuerza. Es que en Peñarol es un hecho que no seguirá Brayan Cortés tras su préstamo, por lo que debiera volver a Macul. Eso sí, los albos la tienen clara y buscan que el meta siga en el extranjero.

Por eso, en ByN quieren mirar a futuro y pusieron sus ojos en una figura de proyección, que es tildado el arquero del futuro en el fútbol chileno. Con 21 años y 1.94 metros de estatura, apuntan a la joya de la Primera B.

El arquero que quiere Colo Colo y que ilusiona a la Roja

El primer fichaje que busca abrochar Colo Colo con miras al 2026 es el del portero Jaime Vargas. El joven meta de 21 años recién cumplidos viene de grandes campañas en Deportes Recoleta.

Vargas y su campaña en Recoleta /Photosport

“Colo Colo busca cerrar al arquero Jaime Vargas (mide 1,94) de Deportes Recoleta. El meta de 21 años jugó los 30 partidos por su club en el Torneo de Ascenso”, avisó Cristián Alvarado, periodista de Radio ADN.

Siguiendo con la información de la fuente citada, en Blanco y Negro tienen claro que se “trabaja en la llegada del joven arquero en caso que Brayan Cortés no vuelva al Monumental”.

Vargas en la Roja /Photosport

Vargas fue nominado a la selección chilena en el pasado amistoso ante Perú, en La Florida, donde dirigió Sebastián Miranda. Eso, sumado a sus campañas en Recoleta, lo tienen con una prometedora carrera en el fútbol chileno.

