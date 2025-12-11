Es tendencia:
Fútbol chileno

“A Jordhy Thompson lo bancaron en Colo Colo”: Cristóbal Campos alega injusta salida de la U por acusación de VIF

El ex portero azul barrió con la dirigencia encabezada por Michael Clark. Alegó inocencia en el caso y ejemplificó con un albo.

Por Nelson Martinez

Campitos sigue alegando inocencia en las acusaciones en su contra.
Cristóbal Campos habló de todo. El ex jugador de la U de Chile repasó su momento a más de un año del accidente donde quiso quitarse la vida. La depresión y su tormentoso adiós de la U fueron tema.

En ese marco, el portero que sueña con volver a jugar dialogó con el podcast El Gerente, de The Clinic, donde le cayó a Michael Clark y compañía por sacarlo de la U en 2023. Eso, tras acusaciones por violencia intrafamiliar de su ex pareja.

“Hasta hoy no han sido transparentes. Clark es un tipo de que me saca del club por llamado telefónico, hasta hoy no me han dado una explicación de por qué me sacaron”, partió reclamando Campitos.

Cristóbal Campos pone a Colo Colo de ejemplo

Cristóbal Campos alegó inocencia en el caso judicial tras denuncia de violencia intrafamiliar en su contra. Ahí, repasó el manejo de U de Chile al despedirlo, comparándolo con un caso similar en Colo Colo.

Campitos en un amistoso de la U, este año /Photosport

“La resolución (judicial) me jugó a mi favor, no fue como le pasó a (Jordhy) Thompson, lo bancaron a pesar de que la niña (Camila Sepúlveda) tenía pruebas”, criticó.

Siguiendo con su descargo, Campitos aseguró que “lo que me pasó fue diferente, la gente me juzgó porque salí imputado en televisión y yo sin saber que tenía la denuncia, que había sido hace dos semanas”.

“Todos pensaban que la había agredido y no estaba con ella hace tiempo. Al firmar mi finiquito, les dije (a Michael Clark y compañía) ‘se van a equivocar'”, cerró.

