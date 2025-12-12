La U de Chile no pudo conseguir sus objetivos y se prepara para varios cambios en la temporada 2026. El Romántico Viajero tendrá salidas importantes el año que viene, con Lucas Assadi siendo uno de los que arma las maletas, lo que obliga a buscarle un reemplazante.

El 10 tuvo un tremendo segundo semestre en el elenco estudiantil, teniendo un rol clave para alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana. Esto ha despertado el interés de equipos del exterior y, mientras llegan ofertas, en el CDA se adelantan.

Este viernes se conoció que el Bulla ya está pensando en nombres para cubrir el adiós de una de sus principales estrellas. Y el elegido parece estar en Argentina, donde no lo pasó muy bien este año y quiere una revancha.

La U busca a Nahuel Barrios ante inminente salida de Lucas Assadi en 2026

En la U no perderá el tiempo y ya piensan en un reemplazante de Lucas Assadi. Mientras el 10 define su futuro con la mira puesta en el extranjero, el Romántico Viajero avanza buscando un sustituto que permita seguir peleando títulos.

Nahuel Barrios es el jugador que mira la U si se va Lucas Assadi. Foto: Instagram.

Y el nombre que se acerca es Nahuel Barrios. El extremo de 27 años viene de jugar la última temporada con la camiseta de Barracas Central, pero pertenece a San Lorenzo, club con el que debe definir primero si seguirá ligado o no.

La periodista Rocío Ayala dio a conocer todos los detalles en Los Tenores de Radio ADN este miércoles. “Otro nombre que aparece y no es fácil es Nahuel Barrios“, lanzó de entrada.

“Estaba a préstamo y tiene que volver a San Lorenzo. La condición es que renueve con San Lorenzo“, complementó sobre la forma en la que podría llegar a la U. Esto, siempre y cuando se concrete la salida de Lucas Assadi del plantel.

Cabe recordar que en elenco estudiantil están analizando cada uno de los nombres que deben reemplazar. El Bulla tendrá un éxodo de jugadores en 2026 y deberá darle en el gusto a su nuevo técnico si es que no quiere problemas.

La U piensa en un reemplazante de Lucas Assadi y Nahuel Barrios asoma como el principal candidato a heredar la 10. El Romántico Viajero no quiere complicarse después de años en los que soñó con una vuelta olímpica y espera que el año que viene sí se le den las cosas.

¿Cuáles fueron los números de Nahuel Barrios en la temporada 2025?

Nahuel Barrios cerró la temporada 2025 con un total de 23 partidos oficiales disputados con Barracas Central. En ellos no tuvo goles ni asistencias y alcanzó los 860 minutos dentro de la cancha.