ver también Exigen una chance para el refuerzo goleador que ya llegó a Colo Colo: “Le daría la opción”

Colo Colo deja atrás un centenario para el olvido y se enfoca en volver a pelear títulos en la temporada 2026. El Cacique ya está trabajando en el armado del plantel para la próxima campaña, para el que tendrá un importante retorno: Ethan Espinoza.

El mediocampista de 24 años, después de varios préstamos en los últimos años, por fin tuvo su gran 2025. Con la camiseta de Santiago Wanderers fue uno de los jugadores más destacados de la Primera B, concretando su año más goleador hasta ahora.

No son pocos los que están pidiendo una oportunidad en el primer equipo del Cacique para lo que viene, pero esto no será fácil. Y es que más allá de verse obligado a retornar, lo cierto es que hay dos clubes que pelearán copas internacionales que están tras sus pasos.

Ethan Espinoza regresa a Colo Colo con dos clubes buscándolo para 2026

El regreso de Ethan Espinoza puede ser más breve de lo que se pensaba. El mediocampista que brillara como extremo en Santiago Wanderers suma interesados para la temporada 2026 que tienen algo más que ofrecer en comparación con Colo Colo.

Ethan Espinoza vuelve a Colo Colo pero con dos clubes pidiéndolo para el 2026. Foto: Photosport.

Según reveló el periodista Rodrigo Arellano en su cuenta de X (ex Twitter), el jugador está en la mira de dos clubes que jugarán torneos internacionales. Estos son O’Higgins y Palestino, dos de los grandes protagonistas de la Liga de Primera.

Publicidad

Publicidad

Los Celestes irán a disputar la Copa Libertadores, mientras que los Árabes lo harán en Copa Sudamericana. Con Colo Colo sin competencia continental, su deseo puede pesar más que la obligación de volver al Estadio Monumental.

ver también “Muchas posibilidades”: aseguran que Colo Colo está a detalles de tener a su primer refuerzo para 2026

Eso sí, quien tenga la última palabra al respecto será Fernando Ortiz. El Tano comienza a armar su plantel para el 2026, el que promete varias salidas para renovarse. Misión suya será también el definir qué jugadores se quedarán y cuáles irán a préstamo, con el caso de Ethan Espinoza en el primer lugar.

El jugador tuvo su mejor año después de pasar por clubes como Barnechea, Fernández Vial y Deportes La Serena. Una vuelta larga que ahora lo deja con la chance de definir qué quiere hacer con su carrera.

Publicidad

Publicidad

Ethan Espinoza se deja querer mientras espera por su regreso a Colo Colo. El Cacique tendrá a una de las figuras de la Primera B a disposición y será Fernando Ortiz quien defina si es que lo tendrá en su plantel.

¿Cuáles fueron los números de Ethan Espinoza en la temporada 2025?

Ethan Espinoza regresa a Colo Colo luego de haber disputado un total de 40 partidos oficiales con Santiago Wanderers. En ellos aportó con 9 goles y 4 asistencias en los 2.537 minutos que acumuló dentro de la cancha.