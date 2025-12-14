Sorpresa total: el inesperado equipo que busca el fichaje del campeón Diego Mono Sánchez

Uno de los mejores campeones en la historia del fútbol chileno fue Coquimbo Unido, que basó su juego en su solidez ofensiva para quedarse con el título de la Liga de Primera.

El cuadro Pirata contó con una gran temporada del arquero Diego Sánchez, quien se transformó en figura del equipo y fue clave en el inédito logro de la tienda coquimbana.

Pese a lo importante que fue el Mono en Coquimbo, está con un pie afuera del campeón de cara a la temporada 2026, debido a que no ha llegado a un acuerdo para extender su contrato, que finalizó.

Deportes Concepción se ilusiona con el fichaje de Diego Sánchez

Uno de los nuevos animadores de la Liga de Primera en 2026 será Deportes Concepción, quien vuelve a la categoría de honor tras varios años en el ascenso.

El cuadro Lila quiere armar un buen equipo para la próxima temporada y puso su mirada en el fichaje de Diego Sánchez, según dio a conocer Sabes Deportes.

“Deportes Concepción pone sus ojos en un campeón de Primera División. Poco menos de una semana ha transcurrido desde el histórico ascenso del León a la máxima categoría”, señala el citado medio.

“Se trata del vigente campeón de Primera División: Diego Mono Sánchez. El portero levantó hace pocas semanas el título con Coquimbo Unido, siendo pieza fundamental en la obtención de la inédita primera estrella del cuadro aurinegro”, complementa.

Diego Sánchez es uno de los arqueros más cotizados del fútbol chileno y espera tranquilo una buena oferta para jugar en 2026.

