“Una estrella se queda”: Coquimbo Unido confirma renovación de pieza fundamental en la defensa

Coquimbo Unido ya empieza a mirar el 2026 y confirma la primera renovación. Esto se da tras confirmar a Hernán Caputto en el cargo de entrenador tras la salida de Esteban González que ya comenzó su proceso en Querétaro de México.

En una sola semana el aurinegro sufrió la salida de su ex DT, Cecilio Waterman y Matías Palavecino. Por lo que rápidamente se movieron en el mercado de fichajes: Primero para encontrar entrenador y ahora para renovar a uno de los jugadores más regulares del 2025.

Esto tiene relación con el defensa Juan Cornejo y que confirmó que estará presente en la aventura del Barbón en Copa Libertadores. “Una estrella se queda en el puerto”, recalcó el cuadro nacional. “El lateral izquierdo oriundo de Pichidegua, Juan Cornejo Palma, confirmó su renovación con el CAMPEÓN y será parte de la travesía 2026 del PIRATA internacional”, agregaron.

El lateral formado en Colo Colo en este 2025 fue pieza clave para el cuadro aurinegro. En total disputó 38 partidos, con dos goles y ocho asistencias. Por lo que se transformó en uno de los más regulares del elenco que llegó al título.

¿Qué jugadores se quedan en Coquimbo Unido?

Ahora la dirigencia de Coquimbo Unido se centra en las negociaciones con referentes como Alejandro Camargo, Diego Sánchez y Sebastián Galani. Cabe consignar que tienen contrato vigente Francisco Salinas y Bruno Cabrera. Mientras todavía se tiene optimismo por Cristian Zavala, aunque tendrán que negociar con Colo Colo.

En tanto ya hay tres refuerzos confirmados: Dylan Escobar y Dylan Glaby, que volvieron de sus préstamos y Lukas Soza, que renovó contrato.