Terminada oficialmente la temporada 2025 del fútbol chileno, en la Primera B rápidamente se mueven los equipos. Es que el ascenso viene del terror el próximo año, con potentes equipos en la división.

Así, San Marcos de Arica hizo su pega tempranamente con los fichajes y tras quedar eliminados en semifinales de la liguilla del ascenso, renovaron su plantel. El Santo anunció cuatro refuerzos y dos renovaciones.

Y una de las más bombásticas es un incombustible del fútbol chileno. Nacido en el Colo Colo 2006 de Claudio Broghi, talentoso mediapunta pasó por múltiples equipos y a sus 36 años firmó en el norte.

La vuelta larga en el fútbol chileno: eterno crack a San Marcos

Boris Sagredo fue anunciado como nuevo jugador de San Marcos de Arica. El nacido en Colo Colo viene de jugar en Unión San Felipe, tras largas campañas defendiendo camisetas en la Primera B del fútbol chileno.

“Hoy llega a la celeste ariqueña para aportar experiencia, jerarquía y liderazgo en el mediocampo. Bienvenido Boris, que sea una gran temporada defendiendo nuestros colores”, avisó el elenco nortino.

Sagredo viene de jugar en Unión San Felipe, donde jugó 26 partidos en la temporada, marcando tres goles y despachando cuatro asistencias. Por eso, busca mostra su vigencia ahora con un equipo que viene de pelear el ascenso.

Sagredo debutó con Claudio Borghi en 2006. También tiene pasos por Rangers, Palestino, O’Higgins, Wanderers, Ñublense, ABC (Brasil), Iquique, San Luis y Barnechea, en extensa ruta por el fútbol.

