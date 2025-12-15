Se lo quita a Colo Colo: Esteban González se lleva a figura de Coquimbo a México

Un entrenador chileno dirigirá en la Liga MX, porque Querétaro contrató a Esteban González, tras el histórico logro que conquistó al sacar campeón a Coquimbo Unido.

El Chino ya está en México y encabeza los trabajos de los Gallos Blancos, que se quieren reforzar de cara al Torneo de Clausura azteca.

Como es habitual en el mundo del fútbol, Esteban González quiere llevar a su nuevo equipo a jugadores en los que confía, es por ello que mira de reojo a las figuras del campeón Coquimbo.

ver también Mercado de fichajes: los 3 refuerzos que se acercan a Colo Colo

Sebastián Galani a Querétaro de Esteban González

Uno de los tantos jugadores que ha sonado en Colo Colo las últimas semanas es el volante Sebastián Galani, sin embargo, el mediocampista apunta a Gallos Blancos.

En La Tercera dieron a conocer que el ex jugador de Universidad Católica y Universidad de Chile será refuerzo de Querétaro, tras expresa petición del Chino González.

Sebastián Galani parte a México. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Publicidad

Publicidad

“Sebastián Galani, que fue capitán y pilar en la mitad de la cancha aurinegra, es la incorporación estrella de Esteban González en su aterrizaje al país azteca“, señala el citado medio.

Sebastián Galani a sus 28 años tendrá su primera experiencia en el extranjero, de la mano del entrenador chileno Esteban González.