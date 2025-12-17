Es tendencia:
“Quiere quedarse”: Coquimbo Unido arremete por Cristián Zavala y manda potente recado a Colo Colo

Hernán Caputto confesó que habló con el delantero y le recalcó su deseo de quedarse en el puerto pirata. Por lo que ahora se hacen apuran las negociaciones entre ambos clubes.

Por Felipe Pavez Farías

Coquimbo arremete por Zavala y pide que se quede
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTCoquimbo arremete por Zavala y pide que se quede

Hernán Caputto se transformó en el nuevo entrenador de Coquimbo Unido. Tras la salida de Esteban González, el ex portero ahora asume el mandato del actual campeón del fútbol chileno y se enfoca en lo que será la participación en Copa Libertadores

Tema no menor ya que ha tenido que afrontar las salidas de jugadores como Matías Palavecino. Incluso se habla que el éxodo podría aumentar en pleno mercado de fichajes. Sin embargo, Caputto recalcó que hay uno de los campeones que quiere mantener sí o sí. 

Esto tiene relación con Cristián Zavala, que tras su salida de Colo Colo volvió a su prime y se transformó en pieza fundamental en la arremetida de la segunda rueda de la Liga de Primera. Por lo mismo hizo hincapié en hacer un esfuerzo por el joven delantero. 

“Lo queremos, hablé con él y quiere quedarse”, expresó en Radio Cooperativa. Sin embargo, detalló que tanto aurinegros como albos deben negociar su futuro. “Pero hay un tema contractual con Colo Colo que es dueño de su pase. Las conversaciones de club a club están. Ahora depende del arreglo que lleguen”, aseguró al medio citado. 

Caputto recalcó que quiere a Zavala en Coquimbo para el 2026

Caputto recalcó que quiere a Zavala en Coquimbo para el 2026

¿Dónde va a jugar Cristián Zavala en 2026?

El delantero que está de vacaciones es uno de los que exigió Hernán Caputto para el 2026. Por lo mismo se hacen todos los esfuerzos por su permanencia. Incluso el DT puso plazo para confirmar definitivamente a Cristián Zavala en Coquimbo Unido. 

“Me gustaría que a final de está semana se pueda arreglar el tema de renovaciones”, sentenció el nuevo DT sobre el futuro del puntero derecho. 

