Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Horas claves: a Colo Colo se le cae un refuerzo y apunta a su plan B para el 2026

El Cacique estuvo cerca de un acuerdo, pero finalmente las cosas se complicaron por culpa de un viejo conocido. Ante esto, se mueven rápido para ir por la otra opción.

Por Jp Viluñir Silva

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo pone la mira en una figura de Coquimbo Unido.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTColo Colo pone la mira en una figura de Coquimbo Unido.

Colo Colo está haciendo todo lo posible para poder asegurar a sus primeros refuerzos antes de fin de año. El Cacique está buscando su regalo de Navidad a los hinchas, pero sufrió un revés que lo obliga a reaccionar rápido.

Hace algunos días atrás se daba por hecho que Nicolás Díaz dejaría el Puebla de México para firmar con el Eterno Campeón. Sin embargo, cuando todo estaba cerca de cerrarse, Pablo Guede apareció a arruinar los planes.

El argentino, responsable de su regreso a la Liga MX hace algunos meses, asumió como técnico de Alianza Lima. Esto lo tiene a nada de ir a Perú, lo que llevó al Cacique a moverse con quien estaba a la fila en la lista.

Colo Colo se olvida de Nicolás Díaz y apunta a Bruno Cabrera

En Colo Colo se ven obligados a olvidarse de Nicolás Díaz. El defensor desechó al Cacique para ir a Alianza Lima con Pablo Guede, por lo que en el Estadio Monumental levantaron el teléfono para acelerar con Bruno Cabrera, actual defensa y campeón con Coquimbo Unido.

Bruno Cabrera está a un paso de Colo Colo. Foto: Photosport.

Bruno Cabrera está a un paso de Colo Colo. Foto: Photosport.

Fue el periodista Cristián Alvarado quien en Los Tenores de Radio ADN este jueves reveló los detalles. “Su círculo cercano me dice que tiene todas las ganas y quiere vestir la camiseta de Colo Colo. Están en las últimas negociaciones. Me dicen que mañana es un día fundamental para zanjar su situación y si llega al Monumental“.

Publicidad

Esto, explicando que el caso de Nicolás Díaz los hizo dar el paso definitivo con Bruno Cabrera. “Se fue estancando la situación de Nico Díaz y toma fuerza la posibilidad de que parta a Alianza Lima por la cercanía que tiene con Pablo Guede“.

Sólo falta un detalle: Colo Colo llega a acuerdo con Matías Fernández Cordero para el 2026

ver también

Sólo falta un detalle: Colo Colo llega a acuerdo con Matías Fernández Cordero para el 2026

Eso sí, todo esto quedará más claro durante este viernes, cuando se lleve a cabo la reunión de directorio. “Mañana a las 10 de la mañana será una jornada clave en Blanco y Negro“, sentenció.

Quedará esperar para ver qué es lo que terminará pasando. Fernando Ortiz perdió a Emiliano Amor y Sebastián Vegas en ese puesto, además de estar a la espera de una inminente venta de Alan Saldivia.

Publicidad

Colo Colo puede concretar este viernes el fichaje de Bruno Cabrera. El Cacique está en busca de dos centrales y tiene chances de asegurar al primero, mientras Matías Catalán se deja querer.

¿Cuándo comienza la pretemporada 2026 de Colo Colo?

Colo Colo espera asegurar a sus primeros refuerzos este viernes y enfocarse en el inicio de la pretemporada. El Cacique arrancará sus trabajos el próximo 3 de enero, luego de los exámenes médicos.

¿Lo quiere? Revelan la postura de Fernando Ortiz sobre la continuidad de Brayan Cortés en Colo Colo

ver también

¿Lo quiere? Revelan la postura de Fernando Ortiz sobre la continuidad de Brayan Cortés en Colo Colo

Lee también
Zavala protagonista: el modelo albo para fichar a bastión de Coquimbo
Colo Colo

Zavala protagonista: el modelo albo para fichar a bastión de Coquimbo

Ojo Huachipato y O'Higgins: Los detalles del sorteo de la Copa Libertadores 2026
Copa Libertadores

Ojo Huachipato y O'Higgins: Los detalles del sorteo de la Copa Libertadores 2026

Se despidió de Coquimbo y ahora quiere quedarse: "Ya hubo acercamientos"
Chile

Se despidió de Coquimbo y ahora quiere quedarse: "Ya hubo acercamientos"

"Fue un desastre": Cóndor Rojas destruye a Renato Paiva en la U
U de Chile

"Fue un desastre": Cóndor Rojas destruye a Renato Paiva en la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo