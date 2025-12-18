Colo Colo está haciendo todo lo posible para poder asegurar a sus primeros refuerzos antes de fin de año. El Cacique está buscando su regalo de Navidad a los hinchas, pero sufrió un revés que lo obliga a reaccionar rápido.

Hace algunos días atrás se daba por hecho que Nicolás Díaz dejaría el Puebla de México para firmar con el Eterno Campeón. Sin embargo, cuando todo estaba cerca de cerrarse, Pablo Guede apareció a arruinar los planes.

El argentino, responsable de su regreso a la Liga MX hace algunos meses, asumió como técnico de Alianza Lima. Esto lo tiene a nada de ir a Perú, lo que llevó al Cacique a moverse con quien estaba a la fila en la lista.

Colo Colo se olvida de Nicolás Díaz y apunta a Bruno Cabrera

En Colo Colo se ven obligados a olvidarse de Nicolás Díaz. El defensor desechó al Cacique para ir a Alianza Lima con Pablo Guede, por lo que en el Estadio Monumental levantaron el teléfono para acelerar con Bruno Cabrera, actual defensa y campeón con Coquimbo Unido.

Bruno Cabrera está a un paso de Colo Colo. Foto: Photosport.

Fue el periodista Cristián Alvarado quien en Los Tenores de Radio ADN este jueves reveló los detalles. “Su círculo cercano me dice que tiene todas las ganas y quiere vestir la camiseta de Colo Colo. Están en las últimas negociaciones. Me dicen que mañana es un día fundamental para zanjar su situación y si llega al Monumental“.

Esto, explicando que el caso de Nicolás Díaz los hizo dar el paso definitivo con Bruno Cabrera. “Se fue estancando la situación de Nico Díaz y toma fuerza la posibilidad de que parta a Alianza Lima por la cercanía que tiene con Pablo Guede“.

Eso sí, todo esto quedará más claro durante este viernes, cuando se lleve a cabo la reunión de directorio. “Mañana a las 10 de la mañana será una jornada clave en Blanco y Negro“, sentenció.

Quedará esperar para ver qué es lo que terminará pasando. Fernando Ortiz perdió a Emiliano Amor y Sebastián Vegas en ese puesto, además de estar a la espera de una inminente venta de Alan Saldivia.

Colo Colo puede concretar este viernes el fichaje de Bruno Cabrera. El Cacique está en busca de dos centrales y tiene chances de asegurar al primero, mientras Matías Catalán se deja querer.

¿Cuándo comienza la pretemporada 2026 de Colo Colo?

Colo Colo espera asegurar a sus primeros refuerzos este viernes y enfocarse en el inicio de la pretemporada. El Cacique arrancará sus trabajos el próximo 3 de enero, luego de los exámenes médicos.