Jaime García logró cerrar un exitoso 2025 para Huachipato. Pese a que no pudo salir de la medianía de la tabla en la Liga de Primera, el Búfalo logró ganar la Copa Chile, dándole el primer trofeo doméstico de este tipo en la historia del cuadro acerero.

Por lo mismo, su renovación de contrato pensando en el próximo año era todo un tema en el sur, sobre todo por las posibles ofertas que podría recibir y que el club debe jugar ahora la fase preliminar de la Copa Libertadores.

Sin embargo, todo los rumores de un posible adiós se descartaron en la tarde de este viernes, ya que Huachipato anunció con bombos y platillos que García seguirá al mando del equipo para el 2026.

ver también Jaime García tras ser campeón de la Copa Chile: “Mi mamá es todo, fue el sustento, mi auspiciador y siento que no…”

Jaime García sigue como DT de Huachipato para el 2026

Por medio de sus redes sociales el cuadro siderúrgico señaló que “hoy anunciamos la continuidad de nuestro querido entrenador y Campeón de Copa Chile, Jaime García, quien junto a su cuerpo técnico sigue en Huachipato ¡Unidos por una gran Temporada!”.

Con esta imagen Huachipato oficializó a Jaime García para el 2026.

Ahora los acereros deben preparar lo que será su debut en la Copa Libertadores. El cuadro chileno enfrentará al Carababo de Venezuela el 17 y 24 de febrero, llave que debe superar para por lo menos asegurar su presencia en la Copa Sudamericana en el primer semestre.

Publicidad

Publicidad

De momento Huachipato no ha oficializado ningún refuerzo, aunque si ya hay dos jugadores que no seguirán en el club. Se trata de Antonio Castillo, quien se fue a Cobresal, y Jimmy Martínez, quien fue presentado hoy en Universidad Católica.

ver también Contra el campeón de Venezuela: El camino de Huachipato en la Copa Libertadores

Los números de Jaime García en Huachipato

El Búfalo ha dirigido hasta ahora 43 partidos en la escuadra acerara, donde suma 18 triunfos, 12 empates y 13 victorias. Registra un 51.16% de rendimiento.

Publicidad