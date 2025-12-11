En un emotivo y vibrante encuentro que se disputó en Rancagua, Huachipato se quedó con la edición 2025 de la Copa Chile, tras vencer en definición por penales a Deportes Limache, y conquistar de esta forma el primer título copero de su historia.

Gracias a esta conquista, el cuadro acerero se convierte en el segundo de la Región del Biobío que obtiene este cetro, luego que Universidad de Concepción lo consiguiera en dos oportunidades (2008 y 2014), consolidándose de paso como el equipo más galardonado del sur del país.

En 67 años de la Copa Chile, cuya primera edición se desarrolló en 1958, Huachipato se convierte en el 16° equipo que logra el título, en una historia donde, tal y como ocurre en Liga de Primera, el más ganador es Colo Colo, por delante de Universidad de Chile y Católica.

ver también ¡Huachipato campeón de Copa Chile 2025! Le arrebata histórico título a Limache en los descuentos y penales

Todos los campeones de la Copa Chile en 67 años

AÑO CAMPEÓN 1958 Colo Colo 1959 Santiago Wanderers 1960 Deportes La Serena 1961 Santiago Wanderers 1962 Luis Cruz Martínez de Curicó 1974 Colo Colo 1975 Palestino 1977 Palestino 1979 Universidad de Chile 1980 Deportes Iquique 1981 Colo Colo 1982 Colo Colo 1983 Universidad Católica 1984 Everton 1985 Colo Colo 1986 Cobreloa 1987 Cobresal 1988 Colo Colo 1989 Colo Colo 1990 Colo Colo 1991 Universidad Católica 1992 Unión Española 1993 Unión Española 1994 Colo Colo 1995 Universidad Católica 1996 Colo Colo 1998 Universidad de Chile 2000 Universidad de Chile 2008 Universidad de Concepción 2009 Unión San Felipe 2010 Deportes Iquique 2011 Universidad Católica 2012-13 Universidad de Chile 2013-14 Deportes Iquique 2014-15 Universidad de Concepción 2015 Universidad de Chile 2016 Colo Colo 2017 Santiago Wanderers 2018 Palestino 2019 Colo Colo 2021 Colo Colo 2022 Magallanes 2023 Colo Colo 2024 Universidad de Chile 2025 Huachipato

* No se disputó la Copa Chile entre 1963 y 1973, en 1976, 1978, 1997, 1999, entre 2001 y 2007, más 2020.

Publicidad

Publicidad

Los equipos más campeones en la historia del torneo