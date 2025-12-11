Es tendencia:
Huachipato se une a la lista: Todos los campeones de la Copa Chile en 67 años

Los acereros son el 16° equipo en la historia del fútbol nacional que conquista este preciado trofeo. Como en Liga de Primera, Colo Colo impone supremacía.

Por Alfonso Zúñiga

Huachipato se une a la lista de campeones de Copa Chile.
En un emotivo y vibrante encuentro que se disputó en Rancagua, Huachipato se quedó con la edición 2025 de la Copa Chile, tras vencer en definición por penales a Deportes Limache, y conquistar de esta forma el primer título copero de su historia.

Gracias a esta conquista, el cuadro acerero se convierte en el segundo de la Región del Biobío que obtiene este cetro, luego que Universidad de Concepción lo consiguiera en dos oportunidades (2008 y 2014), consolidándose de paso como el equipo más galardonado del sur del país.

En 67 años de la Copa Chile, cuya primera edición se desarrolló en 1958, Huachipato se convierte en el 16° equipo que logra el título, en una historia donde, tal y como ocurre en Liga de Primera, el más ganador es Colo Colo, por delante de Universidad de Chile y Católica.

Todos los campeones de la Copa Chile en 67 años

AÑOCAMPEÓN
1958Colo Colo
1959Santiago Wanderers
1960Deportes La Serena
1961Santiago Wanderers
1962Luis Cruz Martínez de Curicó
1974Colo Colo
1975Palestino
1977Palestino
1979Universidad de Chile
1980Deportes Iquique
1981Colo Colo
1982Colo Colo
1983Universidad Católica
1984Everton
1985Colo Colo
1986Cobreloa
1987Cobresal
1988Colo Colo
1989Colo Colo
1990Colo Colo
1991Universidad Católica
1992Unión Española
1993Unión Española
1994Colo Colo
1995Universidad Católica
1996Colo Colo
1998Universidad de Chile
2000Universidad de Chile
2008Universidad de Concepción
2009Unión San Felipe
2010Deportes Iquique
2011Universidad Católica
2012-13Universidad de Chile
2013-14Deportes Iquique
2014-15Universidad de Concepción
2015Universidad de Chile
2016Colo Colo
2017Santiago Wanderers
2018Palestino
2019Colo Colo
2021Colo Colo
2022Magallanes
2023Colo Colo
2024Universidad de Chile
2025Huachipato

* No se disputó la Copa Chile entre 1963 y 1973, en 1976, 1978, 1997, 1999, entre 2001 y 2007, más 2020.

Los equipos más campeones en la historia del torneo

EQUIPOCOPAS CHILEAÑOS
Colo Colo141958, 1974, 1981, 1982, 1985, 1988, 1989, 1990, 1994, 1996, 2016, 2019, 2021, 2023
Universidad de Chile61979, 1998, 2000, 2012, 2015, 2024
Universidad Católica41983, 1991, 1995, 2011
Santiago Wanderers31959, 1961, 2017
Palestino31975, 1977, 2018
Deportes Iquique31980, 2010, 2013
Unión Española21992, 1993
Universidad de Concepción22008, 2014
Cobreloa11986
Everton11984
Magallanes12022
Deportes La Serena11960
Luis Cruz Martínez de Curicó11962
Cobresal11987
Unión San Felipe12009
Huachipato12025
