En un emotivo y vibrante encuentro que se disputó en Rancagua, Huachipato se quedó con la edición 2025 de la Copa Chile, tras vencer en definición por penales a Deportes Limache, y conquistar de esta forma el primer título copero de su historia.
Gracias a esta conquista, el cuadro acerero se convierte en el segundo de la Región del Biobío que obtiene este cetro, luego que Universidad de Concepción lo consiguiera en dos oportunidades (2008 y 2014), consolidándose de paso como el equipo más galardonado del sur del país.
En 67 años de la Copa Chile, cuya primera edición se desarrolló en 1958, Huachipato se convierte en el 16° equipo que logra el título, en una historia donde, tal y como ocurre en Liga de Primera, el más ganador es Colo Colo, por delante de Universidad de Chile y Católica.
ver también
¡Huachipato campeón de Copa Chile 2025! Le arrebata histórico título a Limache en los descuentos y penales
Todos los campeones de la Copa Chile en 67 años
|AÑO
|CAMPEÓN
|1958
|Colo Colo
|1959
|Santiago Wanderers
|1960
|Deportes La Serena
|1961
|Santiago Wanderers
|1962
|Luis Cruz Martínez de Curicó
|1974
|Colo Colo
|1975
|Palestino
|1977
|Palestino
|1979
|Universidad de Chile
|1980
|Deportes Iquique
|1981
|Colo Colo
|1982
|Colo Colo
|1983
|Universidad Católica
|1984
|Everton
|1985
|Colo Colo
|1986
|Cobreloa
|1987
|Cobresal
|1988
|Colo Colo
|1989
|Colo Colo
|1990
|Colo Colo
|1991
|Universidad Católica
|1992
|Unión Española
|1993
|Unión Española
|1994
|Colo Colo
|1995
|Universidad Católica
|1996
|Colo Colo
|1998
|Universidad de Chile
|2000
|Universidad de Chile
|2008
|Universidad de Concepción
|2009
|Unión San Felipe
|2010
|Deportes Iquique
|2011
|Universidad Católica
|2012-13
|Universidad de Chile
|2013-14
|Deportes Iquique
|2014-15
|Universidad de Concepción
|2015
|Universidad de Chile
|2016
|Colo Colo
|2017
|Santiago Wanderers
|2018
|Palestino
|2019
|Colo Colo
|2021
|Colo Colo
|2022
|Magallanes
|2023
|Colo Colo
|2024
|Universidad de Chile
|2025
|Huachipato
* No se disputó la Copa Chile entre 1963 y 1973, en 1976, 1978, 1997, 1999, entre 2001 y 2007, más 2020.
Los equipos más campeones en la historia del torneo
|EQUIPO
|COPAS CHILE
|AÑOS
|Colo Colo
|14
|1958, 1974, 1981, 1982, 1985, 1988, 1989, 1990, 1994, 1996, 2016, 2019, 2021, 2023
|Universidad de Chile
|6
|1979, 1998, 2000, 2012, 2015, 2024
|Universidad Católica
|4
|1983, 1991, 1995, 2011
|Santiago Wanderers
|3
|1959, 1961, 2017
|Palestino
|3
|1975, 1977, 2018
|Deportes Iquique
|3
|1980, 2010, 2013
|Unión Española
|2
|1992, 1993
|Universidad de Concepción
|2
|2008, 2014
|Cobreloa
|1
|1986
|Everton
|1
|1984
|Magallanes
|1
|2022
|Deportes La Serena
|1
|1960
|Luis Cruz Martínez de Curicó
|1
|1962
|Cobresal
|1
|1987
|Unión San Felipe
|1
|2009
|Huachipato
|1
|2025