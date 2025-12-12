Jaime García y Huachipato siguen celebrando al obtención de la Copa Chile 2025, en una final de epílogo vibrante que comenzó a revertirse en los descuentos para favorecer a los acereros contra Deportes Limache en los descuentos.

Tras el duelo que cerró la temporada del fútbol chileno, los ojos se posaron en Jaime García, el chispeante y extrovertido entrenador de Huachipato. ¿Qué pasará con el futuro del deté nacional?

García termina contrato con Huachipato, pero él mismo se encargó de confirmar que en los próximos días firmará una extensión del vínculo para continuar en el cuadro de Talcahuano.

“En el papel no he firmado aún la renovación, pero hay un compromiso y eso se respeta, tanto para mí como para la dirigencia de Huachipato“, manifestó el técnico en el programa De Fútbol Se Habla Así, de DSports Chile.

García confía en sostener un proceso aún más exitoso en Huachipato

Sobre la misma el oriundo de Cartagena sostuvo que “a mí me gustan los desafíos y cuando van más allá del tiempo, creo que al final te llevan a un camino sin ripios, a un camino que va a terminar bien“.

“Fíjate en los procesos, cómo terminan cuando hay solidez de un cuerpo técnico, cuando se quedan más de 7 ó 10 jugadores en el equipo. Generalmente, eso termina para bien“. agregó el entrenador de 48 años.

Añadió que “hay técnicos que vienen a hacer la pasada para irse y esto está súper bien, que ocupan al club como trampolín y no hay problema en eso. Yo no tengo nada contra los extranjeros, absolutamente, pero siento que cuando hay procesos que se respetan siempre terminan bien”.

Sobre su relación con la directiva de Huachipato, club que dirige desde principios de 2025, sentenció que “esto es igual que un pololeo. Tú te vas a pelear, hay cosas que a mí no me gustan y se las digo, ellos también. Tenemos esa confianza de poder decirnos las cosas“.

