Rodrigo Odriozola tuvo una noche inmejorable junto a Huachipato y fue trascendental en el título que obtuvo el equipo en la Copa Chile. La escuadra adiestrada por Jaime García parecía destinada a sufrir una derrota contra Deportes Limache.

Pero Carlo Villanueva dijo otra cosa y con un pase, un pique al espacio y una definición rasante, el enganche surgido en las inferiores de Colo Colo decretó el empate 1-1 en el estadio El Teniente de Rancagua. Por si eso fuera poco, en la tanda de penales el Huachi también festejó.

Y en buena medida fue gracias al experimentado portero uruguayo, quien se acordó de todos sus colegas en esa entrevista que le concedió a TNT Sports. También del preparador de goleros, Ricardo Carrillo. “Y de Zaca (López), Cristian (Bravo), Seba Mella, Nacho, Fernando. Somos un montón con los juveniles”, manifestó Odriozola.

Rodrigo Odriozola tapó el remate de Facundo Pons y Huachipato se coronó en la Copa Chile. (Andres Pina/Photosport).

“Es un laburo tremendo. Por suerte vino parte de mi familia, mis hijas y mi esposa seguramente me están viendo por televisión”, contó el golero de 37 años, quien esta campaña arribó al Huachi desde Racing Club de Urugay. A ese equipo había llegado tras su aventura en Ñublense. Una experiencia que también revivió en el estadio CAP.

Todo Huachipato celebró la tapada de Odriozola ante Facundo Pons. (Andres Pina/Photosport).

Para Rodrigo Odriozola, el fútbol de nuestro país viene muy bien y así lo ratificó junto a Huachipato en la Copa Chile. “En 2020 también pude tener una nota de esta después de salir campeón en segunda división”, revivió el avezado golero, quien también registra pasos por Rampla Juniors, Progreso y Atenas de San Carlos.

El abrazo entre Jaime García y Rodrigo Odriozola, dos que han vivido varias alegrías juntos en el fútbol. (Andrés Piña/Photosport).

Se refería a un título que también logró junto a Jaime García: ganar la Primera B con Ñublense y llevar a los Diablos Rojos de vuelta a la élite del balompié chileno. Fue entonces que emergió el especial recuerdo de su círculo más íntimo. Pensé usar la palabra ‘cercano’, pero por ubicación geográfica al menos no es así.

“Amor te amo, hijas, Isa y Clara las amo y extraño mucho. Gracias por aguantarme todo el año a distancia”, fue la gratitud que mostró Rodrigo Odriozola en el césped rancagüino. No es fácil estar lejos de sus pequeñas hijas. Tampoco de su pareja. Pero a veces el fútbol y la vida presenta estos desafíos. Que en este caso tuvo de premio un trofeo gigante y un boleto a la Copa Libertadores.

