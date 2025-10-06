El Huachipato de Jaime García tuvo muchísimo trabajo en la peleada semifinal de la Copa Chile frente al Audax Italiano y desde el cuerpo técnico se acordaron del arquero de la selección chilena en el Mundial Sub 20 que organiza nuestro país. Los Acereros pasaron a la final con minutos postreros de extrema emoción.

Donde se hizo presente la figura del portero uruguayo Rodrigo Odriozola, quien le ganó el segundo duelo del partido a Leonardo Valencia desde los 12 pasos. El “10” no pudo con el meta, quien con su pierna sacó el remate penal del “10” de los itálicos.

El partido terminó prácticamente de inmediato. Y la celebración de Odriozola con todo el plantel del cuadro de la usina fue instantánea. Sabía que su participación había sido determinante. En caso de que Valencia hubiese anotado el gol, el ganador del boleto a la final se habría definido en una tanda de penales.

La tapada de Rodrigo Odriozola que desató el jolgorio de Huachipato y el paso a la final. (MARCO VAZQUEZ/Photosport).

En ese contexto, el golero de 37 años provocó el orgullo de toda la institución. Y el preparador de arqueros infló el pecho por la calidad de sus goleros. Se trata de Ricardo Carrillo, un cercano colaborador de Jaime García, como puede apreciarse en la foto principal de esta nota, donde se les ve compartir junto a Claudio Bravo.

Lionel Altamirano celebra junto a Rodrigo Odriozola. Fueron las dos figuras de Huachipato en la semifinal. (MARCO VAZQUEZ/Photosport).

Staff de Jaime García goza a los arqueros de Huachipato y le manda ánimo al que ataja en el Mundial

Ricardo Carrillo estuvo junto a Jaime García también en Ñublense, llevan un buen tiempo juntos y por eso el DT cartagenino lo incluyó en su cuerpo técnico en Huachipato, donde le mandaron fuerza a Sebastián Mella, portero que ha sido de lo poco rescatable de Chile en el Mundial Sub 20, que tuvo al cuadro anfitrión clasificado a octavos de final por… ¡las tarjetas amarillas!

Carrillo sacó la voz con mucha satisfacción. “Esta es mi banda, qué orgullo por ellos”, escribió el preparador de arqueros en su cuenta de Instagram. Aparece acompañado de Odriozola, la figura de la tarde. También están Zacarías López, el recién debutado Christian Bravo y un par de guardavallas más de las inferiores acereras.

Captura Instagram.

“Vamos por esa final. Sólo falta mi Seba Mella. ¡Vamos, Sebita!”, fue el aliento que le dejó Carrillo al golero titular del equipo adiestrado por Nicolás Córdova en la Copa del Mundo. El titular del Sudamericano Sub 20 había sido Ignacio Sáez, pero el DT sorprendió con el guardavallas del Huachi para este certamen. Y ha respondido con creces a la confianza. Hasta un penal atajó.

Sebastián Mella ha tenido un buen rendimiento en el Mundial Sub 20. (Andres Pina/Photosport).

Por estos días, el Seba Mella tiene todas sus energías enfocadas en el siguiente desafío de Chile, que tendrá una difícil parada ante México en un partido que se jugará el viernes 10 de octubre y que fue reprogramado. Al menos desde su club, recibió más fuerza para continuar con su muy buen desempeño.

