En uno de los mejores partidos de la temporada, Huachipato sacó pasajes a la final de la Copa Chile 2025. Uno de los que no daba más de felicidad, era Jaime García.

En un encuentro que quedará para el recuerdo, los Acereros se impusieron por 4-2 ante Audaz y así, remontaron la derrota por 1-0 que habían sufrido en la ida en La Florida. Incluso, los Tanos pudieron mandar todo a definición a penales, pero Rodrigo Odriozola atajó un remate desde los 12 pasos, en el último minuto, a Leonardo Valencia.

La alegría de Jaime García y Huachipato

No ha sido una temporada fácil para Jaime García y su Huachipato. Si bien comenzaron de buena manera el año, tuvieron un fuerte bajón e incluso, algunos pidieron la salida de Chacalito, pero ahora tiene a los Acereros al borde de un nuevo título.

“Fue un partido redondo, pero dimos licencias, no se puede, Audax es un equipo fuerte que convierte cuando tiene oportunidades, hay que erradicar este tipo de cosas“, explicó García a TNT Sports tras el partido, con autocrítica por lo realizado.

Más allá del análisis, el técnico quedó feliz por la entrega de sus jugadores. Esto aseguró que es la especialidad de la casa. “Pero, me quedo con lo otro, así son mis equipos, combativos hasta el último, me identifico mucho con eso, me siento identificado, no bajamos los brazos, y eso se valora“, reflexionó.

Una de las grandes figuras, además de Rodrigo Odriozola con su penal atajado, fue Lionel Altamirano. El goleador argentino anotó dos veces cuando el partido estaba más complicado que nunca y ayudó a que Huachipato esté en la final, donde se medirán al ganador entre Limache y La Serena.

“Habla del equipo, (Altamirano) tuvo dos ocasiones y las concretó, para el grupo además es un aporte como persona, lo otro, es lo que tiene que hacer, para eso nos pagan“, cerró entre risas Jaime García.